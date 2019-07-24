Fitch Ratings вновь подтвердило долгосрочный неинвестиционный рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в очередной раз подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте на уровне «BB+» (рискованные обязательства с чертами спекулятивных) со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

В частности сообщается, что обновленный суверенный рейтинг, вновь оказавшийся на уровне неинвестиционного, несмотря на позитивные макроэкономические показатели страны и небольшой внешний долг, отразил зависимость экономики от нестабильного фактора нефтяных индексов и слабость банковского сектора. Аналитики агентства считают, что увеличение добычи газа в ближайшие годы обеспечит устойчивый профицит консолидированного бюджета Азербайджана.

Достаточно высокие средние цены на нефть поддержали дальнейшее укрепление фискальной позиции страны в минувшем году, когда консолидированный профицит бюджета в 5,6% ВВП в 2018 году (включая Госнефтефонд Азербайджана Sofaz) против дефицита в 2,6%. В Fitch ожидают, что рост добычи газа с месторождения «Шахдениз-2» наряду со сдерживаемым ростом расходов поддержит устойчивый профицит бюджета при прогнозе 3,7% ВВП в 2019 году и 3,5% в 2020 году. Налоговая реформа 2018 года, направленная на сокращение теневой экономики и расширение налоговой базы, может поддержать занятость и налоговые поступления в среднесрочной перспективе, полагают аналитики Fitch.

По данным Fitch, внешний баланс Азербайджана укрепился в 2018 году: активы Sofaz достигли 38,5 млрд. долларов к концу 2018 года (40 млрд. долларов к концу первого квартала 2019 года). Суверенные чистые иностранные активы (SNFA) составили 73% ВВП. Устойчивый профицит платежного баланса поддержит дальнейшее накопление SNFA до 76,6% от ВВП в 2019 году. Однако, несмотря на позитивные подвижки, тройка ведущих международных рейтинговых агентств оставила суверенный рейтинг Азербайджана на уровне неинвестиционного, а в апреле вслед за Fitch Rat­ings и Stand­ard & Poor’s агентство Moody’s также присвоило стране мусорный рейтинг.

Ранее глава Центробанка Эльман Рустамов и министр финансов Самир Шарифов выражали недовольство рейтингами ведущих мировых агентств.

«В настоящее время кредитный рейтинг Азербайджана от всех трех ведущих рейтинговых агентств (Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch )на уровне «BB+», прогноз «стабильный». Мы не согласны с таким рейтингом. Я считаю, что наши действия после девальваций нацвалюты, прогресса, достигнутого в оздоровлении банковского сектора, не были адекватно оценены рейтинговыми агентствами», — сказал С.Шарифов в эфире передачи «Пульс дня» на государственном телеканале AzTV. По его свидетельству, кредитный рейтинг Азербайджана следует повысить на одну ступень — до «BBB-»(обязательства ниже среднего качества) с утвержденного «мусорного» рейтинга «BB+» ( рискованные обязательства с чертами спекулятивных).

По данным местных аналитиков, Fitch Ratings ожидает, что в этом году темпы экономического роста в Азербайджане будут выше, чем в прошлом. Агентство также заявляет, что доходы страны возрастут в результате увеличения добычи газа, но это краткосрочные прогнозы, а долгосрочные ожидания неизменны, поскольку зависимость экономики от нефти и газа остается в ключе проблем. В отечественных экономических кругах сомнения в аналитических способностях авторитетных рейтинговых агентств считают неоправданными. Благодаря росту цены нефти ситуация в Азербайджане, действительно, стабилизировалась и с этой точки зрения главы Центробанка и Минфина, безусловно, правы. Но в данном случае речь о долгосрочном рейтинге. Финансовое положение нашей страны, по признанию самого Центробанка, зависит от нефти. А значит, долгосрочная оценка кредитоспособности обусловлена непредсказуемыми нефтяными индексами. Между тем кредитные рейтинги представляют собой оценку рисков в долгосрочной перспективе, а предугадать будущее нефти сложно.