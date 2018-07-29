Fitch Ratings предрекает Азербайджану политическую и экономическую стабильность

Экономика Азербайджана в 2018 году вырастет на два процента, что произойдет благодаря высоким ценам на нефть, добыче газа с месторождения «Шахдениз» Стадия-2, а также развитию сельского хозяйства и туризма, считают эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Суверенный рейтинг Азербайджана Fitch подтвердил как долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне «ВВ+» со стабильным прогнозом.

Агентство прогнозирует, что стоимость нефти Brent Crude в 2018 году составит 70 долларов за баррель, в 2019 году — 65 долларов за баррель, а в 2020 году — 57,5 доллара за баррель.

Макроэкономическая стабильность в Азербайджане обеспечивается также за счет снижения инфляции до 3,2% процента по итогам пяти месяцев 2018 года, в сравнении с 12,9% в 2017 году.

Одной из причин снижения инфляции стала стабильность национальной валюты на уровне 1,7 манатов за доллар, но с другой стороны, это указывает, что обменный курс не является полностью плавающим, отмечают эксперты агентства.

В целом, эксперты Fitch предполагают, что в Азербайджане продолжится широкая социально-политическая стабильность, а эскалации конфликта с Арменией по Нагорному Карабаху не будет продолжительной и не достигнет уровня, который может повлиять на экономическую и финансовую стабильность страны.

По прогнозу азербайджанского правительства, в 2018 году рост ВВП ожидается на уровне 1,5%. В 2019 году — 4%, в 2020 году — 3,7%, в 2021 году – 2,9%(sputnik.az).

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