Fitch и S&P снизили рейтинг Аргентины

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины с «B» до «CCC». Рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) также снизило рейтинг страны — с «B» до «B-». Fitch объясняет свое решение неопределенностью политического курса Аргентины на фоне проигрыша президента страны на праймериз. S&P обосновало понижение рейтинга обвалом аргентинского песо, передает kommersant.ru.

Как пишет Fitch, понижение рейтинга Аргентины также связано с «серьезным ужесточением условий финансирования и ожидаемым ухудшение макроэкономической ситуации». Все это увеличивает вероятность суверенного дефолта или какой-либо реструктуризации. Помимо этого у Аргентины высокий госдолг и повышенная инфляция, следует из обзора агентства.

| 2019-08-17T12:24:30+00:00 17 августа 2019, 12:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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