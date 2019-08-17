Fitch и S&P снизили рейтинг Аргентины

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины с «B» до «CCC». Рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) также снизило рейтинг страны — с «B» до «B-». Fitch объясняет свое решение неопределенностью политического курса Аргентины на фоне проигрыша президента страны на праймериз. S&P обосновало понижение рейтинга обвалом аргентинского песо, передает kommersant.ru.

Как пишет Fitch, понижение рейтинга Аргентины также связано с «серьезным ужесточением условий финансирования и ожидаемым ухудшение макроэкономической ситуации». Все это увеличивает вероятность суверенного дефолта или какой-либо реструктуризации. Помимо этого у Аргентины высокий госдолг и повышенная инфляция, следует из обзора агентства.