Фирдовси Фарзалиев начал с победы

Сегодня последний день Европейских игр в Минске. В соревнованиях по каратэ уже выступила азербайджанская каратистка Нурана Алиева (50 кг). Проиграв все три поединка на групповой стадии, она выбыла из борьбы.

В весовой категории до 60 кг Фирдовси Фарзалиев в стартовом поединке сразился с Ильей Булатовым из Беларуси и уверенно победил – 8:0. Также он встретится на групповой стадии с соперниками из Северной Македонии и Италии.

В весе до 67 кг Рафиз Гасанов поборется за две путевки в полуфинал с соперниками из Венгрии, Беларуси и Австрии.

Позже всех на бои группового этапа выйдет знаменитый Рафаэль Агаев (75 кг). Его соперниками на предварительном этапе будут британец, турок и венгр.

| 2019-06-30T12:41:34+00:00 30 июня 2019, 13:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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