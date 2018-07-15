Финская газета обратилась к Путину и Трампу на трех языках

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. 16 июля в Хельсинки состоится встреча глав государств.

Текст послания приводится на трех языках — финском, русском и английском.

«Намечающаяся встреча на высшем уровне навеивает жителям Финляндии воспоминания о подобных встречах минувших лет», — говорится в письме. Авторы отмечают, что такие переговоры нередко начинаются в напряженной атмосфере, но завершают их всегда с улыбками на лицах. По словам журналистов, у этого явления есть специальное название — «дух Хельсинки».

«От постоянной деградации отношений США и России ни выигрывает никто. Поэтому встреча на высшем уровне в Хельсинки — важное событие, несмотря на все имеющиеся сложности», — говорится в документе.

14 июля стало известно, что улицы Хельсинки, прилегающие к президентскому дворцу, в день встречи Путина и Трампа перекроют. Ограничения будут касаться в том числе технических и эксплуатационных служб.

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