Финляндия ввела контроль на границах с ЕС

Правительство Финляндии приняло решение о временном возобновлении контроля на границах страны с другими государствами Евросоюза. Проверки вводятся в связи с усилением мер безопасности накануне встречи президентов России и США, которая пройдет в Хельсинки 16 июля, сообщает пресс-служба Кабмина страны.

В частности, контроль на внутренних границах Финляндии с ЕС возобновлен с 12:00 пятницы, 13 июля, и будет прекращен в полдень 17 июля.

Как сообщается, все это время проверки на границах с ЕС будут выборочными, в первую очередь им будут подвергаться иностранцы, вызвавшие подозрение у спецслужб. Особое внимание власти намерены обратить на пассажиров, проходящих через аэропорт Вантаа и морские порты Хельсинки и Турку.

«Целью (введения контроля) является обеспечение соблюдения иностранными гражданами, прибывающими в Финляндию или покидающими ее, условий въезда и пребывания в стране, а также выявления лиц, которые могут представлять угрозу», — пояснили в пресс-службе финского правительства.

При этом никаких дополнительных документов у лиц, пересекающих границу Финляндии, власть обещает не требовать. В сообщении отмечается, что единственное изменение заключается в том, что все пассажиры теперь должны быть готовы к проверке документов пограничниками и сотрудниками миграционной службы.

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