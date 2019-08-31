Финляндия введет ограничение на ввоз ягод из России

Финляндия ограничит с декабря ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ и директиву Евросоюза.

Отмечается, что для их приобретения потребуется фитосанитарный сертификат. Новая директива организации усиливает ограничения для некоторых видов плодовых растений. Так, сертифицированию подлежат черника, брусника, голубика, клюква, клубника, черная смородина, крыжовник и малина.

По имеющейся информации, данной мерой Евросоюз хочет ограничить распространение опасных болезней среди европейских растений и защитить их.

Уточняется, что предоставлять сертификат будет необходимо с 14 декабря.