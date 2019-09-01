Финляндия ужесточила требования к документам на визу для граждан РФ

С 1 сентября изменяются правила выдачи Финляндией шенгенских виз гражданам России. Теперь при подаче заявлений у россиян будут запрашивать все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы ЕС. Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии.

Таким образом, с воскресенья Финляндия начнет систематически запрашивать те же подтверждающие документы, что и другие страны Шенгенского соглашения.

«Что касается туристов и других частных посетителей, наиболее существенные изменения касаются предусмотренных планов поездок и подтверждения финансовых средств», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве (mk.ru)