Финляндия ужесточила требования к документам на визу для граждан РФ

С 1 сентября изменяются правила выдачи Финляндией шенгенских виз гражданам России. Теперь при подаче заявлений у россиян будут запрашивать все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы ЕС. Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии.

Таким образом, с воскресенья Финляндия начнет систематически запрашивать те же подтверждающие документы, что и другие страны Шенгенского соглашения.

«Что касается туристов и других частных посетителей, наиболее существенные изменения касаются предусмотренных планов поездок и подтверждения финансовых средств», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве (mk.ru)

| 2019-09-01T02:15:12+00:00 1 сентября 2019, 05:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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