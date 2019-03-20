Финляндия — самая счастливая страна в мире

Финляндия названа самой счастливой страной в мире.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе World Happiness Report 2019.

Так, страна заняла первую строчку рейтинга с 7,769 баллами.

За ней следуют Дания и Норвегия, занявшие вторые и третьи места соответственно.

Азербайджан занял в рейтинге 90-ое место, опередив Армению (116-ое место) и Грузию (119), а также Иран (117).

При составлении рейтинга учитывались, в частности, такие факторы, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни и другие факторы