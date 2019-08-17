Финляндия предоставила политическое убежище свидетелю по делу «Сети»

Финляндия предоставила политическое убежище Илье Капустину, который проходит по делу признанной запрещенной в РФ организации «Сети» свидетелем, сообщает Telegram-канал Rupression.

Капустин ранее заявлял, что в январе 2018 года его задержали некие люди, которые затащили его в микроавтобус и стали использовать против него электрошокер. Его спрашивали о людях, которых он не знал. Потом его вызвали на допрос. Именно после этого парень покинул Россию и уехал в Финляндию, пишет www.mk.ru.

Фигурантов дела «Сети» обвиняют в подготовке терактов. Сами они являются активистами левых убеждений, преимущественно анархических.

| 2019-08-17T19:38:01+00:00 17 августа 2019, 20:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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