Финляндия предоставила политическое убежище свидетелю по делу «Сети»

Финляндия предоставила политическое убежище Илье Капустину, который проходит по делу признанной запрещенной в РФ организации «Сети» свидетелем, сообщает Telegram-канал Rupression.

Капустин ранее заявлял, что в январе 2018 года его задержали некие люди, которые затащили его в микроавтобус и стали использовать против него электрошокер. Его спрашивали о людях, которых он не знал. Потом его вызвали на допрос. Именно после этого парень покинул Россию и уехал в Финляндию, пишет www.mk.ru.

Фигурантов дела «Сети» обвиняют в подготовке терактов. Сами они являются активистами левых убеждений, преимущественно анархических.