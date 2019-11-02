Финляндия оплатит разминирование Донбасса

Финляндия готова профинансировать разминирование Донбасса. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Финляндской Республики Пекка Хаависто, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-штаб Операции объединенных сил (ООС).

Заявление было сделано во время прошедшего с 31 октября по 1 ноября визита финляндской делегации на Украину, в рамках которого она посетила первый участок разведения сил в Станице Луганской. Как отмечают в ООС, финляндские гости приехали в Донбасс с целью продемонстрировать свою поддержку Украине и получить актуальную информацию о происходящем в регионе.

В ходе встречи с главой МИД Украины Вадимом Пристайко Хаависто сообщил о подготовке дополнительного пакета помощи для Киева. «Мы готовим дополнительный пакет на 600 тысяч евро для разминирования», — сказал он, отметив, что Восточная Украина является самой загрязненной минами зоной конфликта в мире.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса. Он считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия, «страна-агрессор». В МИД России такое заявление сочли неуместным. Там отметили, что украинский политик использовал слово «репарации», значения которого, возможно, не понимает.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность (lenta.ru)