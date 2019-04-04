Финляндия допустила вступление в НАТО

Директор отдела по политике безопасности и антикризисному управлению финского МИД Сари Раутио заявила, что Финляндия может присоединиться к НАТО в случае неблагоприятной ситуации в сфере международной безопасности. Слова Раутио передает РИА «Новости».

Она рассказала, что в настоящий момент Финляндия сохраняет нейтралитет и не подала заявку на вступление в НАТО.

«Но хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сказала Раутио.

Она также отметила, что финские власти поддерживают контакт с представителями НАТО, который позволяет Финляндии «продвигать» национальные интересы во внешней политике, обороне и безопасности.

В прошлом году президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что присутствие военных НАТО в странах Балтии и Польше имеет большое значение.