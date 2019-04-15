Финансовый регулятор подготовил долгожданные списки кредитных должников

Подошли к концу сроки, выделенные для подготовки списков кредитных должников, пострадавших в результате девальвации и имеющих право на компенсацию издержек.

Если верить Палате надзора финансовых рыков, начиная с 15 апреля вся необходимая информация должна быть опубликована на электронном портале этой структуры по адресу: pk.fimsa.az. Надо отметить, что все это время с начала появления электронного ресурса, туда стекались данные о кредитах, подлежащих реструктуризации и компенсации девальвационного ущерба. Несмотря на незавершенность процесса сбора информации, портал работал. Многие граждане уже смогли получить здесь информацию о своих кредитах, но было немало тех, чьи попытки оказались тщетными.

По данным # банковского юриста Акрама Гасанова, в большинстве случаев электронный ресурс не содержал сведений по кредитным должникам закрывшихся банков. Эксперт объяснил это обстоятельство явным свидетельством слабой работы представителя и ликвидатора обанкротившихся кредитно-финансовых структур Азербайджанского фонда страхования вкладов. Поскольку именно Фонд страхования вкладов должен был представить в Палату надзора финансовых рынков перечень лиц, охваченных указом главы государства о мерах по решению вопроса проблемных кредитов физических лиц.

«Примечательно, что среди лиц, чьи данные отсутствовали на электронном портале финансового регулятора, большинство составляли клиенты обанкротившихся банков», — сказал Гасанов, отметив, что этому есть простое объяснение. Дело в том, что данные о клиентах обанкротившихся банков в Палату надзора финансовых рыков должен отправлять Фонд страхования вкладов, поскольку именно эта структура является законным представителем и ликвидатором упомянутых финансовых структур.

В данном случае отсутствие информации по заемщикам в ликвидируемых банках, на взгляд эксперта, является свидетельством традиционной индифферентности фонда к интересам кредиторов. С его слов, денежные компенсации предоставляются банкам, а те, в свою очередь, оплачивают девальвационные издержки клиентам. Однако известно, что большей частью заемщики не оплачивали разницу, по которой полагается компенсация, а значит, речь идет о средствах, принадлежащих вкладчикам и кредиторам.

«Фонд страхования работает слабо и не соблюдает интересов вкладчиков и кредиторов обанкротившихся банков. Этим, а также нерасторопностью упомянутой организации объясняется тот факт, что именно клиенты обанкротившихся банков жаловались на отсутствие информации по своим кредитам на электронном портале Палаты надзора финансовых рынков», — говорит собеседник.

Перед профильными ведомствами стояла задача собрать информацию по кредитным долгам клиентов 30-ти банков и 43-х НБКО. Всего 73 кредитно-финансовые организации. «Думаю, это несложно, а потому промедления могут быть лишь показателем уровня деятельности упомянутых структур. В целом же в вопросе компенсации девальвационной разницы не должно быть проблем, принимая во внимание огромное внимание к процессу высшего руководства страны и наличие политической воли», — со слов эксперта, единственная сложность может возникнуть со сроками и нерасторопностью профильных ведомств.