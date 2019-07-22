Финансирование сепаратизма: громкое обвинение в адрес Зии и Эльтона Мамедовых

Эта информация способна создать эффект разорвавшейся бомбы. Как сообщают некоторые отечественные СМИ, в частности azpolitika.info, со ссылкой на собственные источники, Служба Безопасности Украины выявила связь целого ряда местных компаний с донецкими сепаратистами. И, утверждается, что среди таковых есть и компании, которые принадлежат бывшему депутату Милли Меджлиса Эльтону Мамедову, который является братом экс-министра транспорта Азербайджана Зии Мамедова.

Указывается, что пока неизвестно, в какой форме имело место это сотрудничество, но в данных компаниях проводится серьезное расследование, которые могут стать головной болью для Эльтона Мамедова. Местные СМИ подчеркивают, что имеются сведения о том, что семья экс-министра транспорта Азербайджана владеет в Украине большим бизнесом, в основном – в сфере строительства и туризма. Данные отечественные СМИ указывают, что проходила информация о том, что Мамедовы купили отели в известном курортном городе Трускавец.

Мы, со своей стороны, проведя журналистское расследование узнали, что сведения о больших проблемах Мамедовых в Украине имеют основания. В частности, по имеющимся у нас данным, собственники, соучредители, директора и конечные бенефициары ТОВ «Феракс», ТОВ «А.С.В.», ТОВ «Р.І.К. Люкс», ТОВ «Укрсхідінвест» и других предприятий Мамедов Зия Арзуман оглы, Мамедов Элтон Арзуман оглы, Алакбаров Гулам Атдыхан оглы и Еременко Ольга Александровна обвиняются по статьям государственная измена и финансирование сепаратизма.

Нами уже отправлен запрос в СБУ и Генеральную прокуратуру Украины. Там получили эти запросы. В СБУ сообщили, что следствие изучает данный вопрос. Кроме того, к данному расследованию, по нашей инициативе, уже привлечены депутаты Верховной Рады предыдущего созыва. Будут нами привлечены и депутаты ВР нового созыва. Также нам известно, что в Киев, для изучения данного вопроса прибудет группа следователей Генеральной прокуратуры Азербайджана. Уверен, что итоговая информация на сей счет появится уже очень скоро.

От себя же добавим, что «погорели» Мамедовы еще и на давней и известной тяге Анара Мамедова к тому, что он ведет слишком роскошный образ жизни в Украине. В частности, Анар Мамедов проживает в самом центре Киева, по улице Грушевского, в квартире, счастливым обладателем которой является указанный выше Алакбаров Гулам. Она оценивается более, чем в два миллиона долларов. И там, кстати, уже проводился обыск.

А ведь это – далеко не единственный объект недвижимости «папенькиного сынка». По имеющимся у нас данным, он владеет многомиллионным частным домом в элитном поселке Конча-Заспа. Плюс, разъезжает Анар Мамедов по Киеву в автомобиле Rolls-Royce Phantom, причем эксклюзивном, цена которого также превышает миллион долларов. Наконец, есть сведения, что Анар Мамедов регулярно посещает казино Киева, где легко и просто спускает десятки тысяч долларов. Откуда все это богатство? Вот это и будут выяснять соответствующие структуры в Украине, а мы будем держать читателей в курсе дела.