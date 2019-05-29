Финальный матч Лиги Европы УЕФА начнется в 23:00 по бакинскому времени

Сегодня в Баку состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА.

Как передаёт Report, в решающем противостоянии на Бакинском Олимпийском стадионе столкнутся два футбольных клуба из Лондона — «Арсенал» и «Челси».

Матч начнётся в 23:00 по бакинскому времени (GMT +4). Следить за матчем будет судейская бригада во главе с Джанлукой Рокки. В финальной игре в Баку впервые в Лиге Европы будет применена система видеопомощи арбитрам (VAR).

Эта встреча станет 198-й по счёту для двух Лондонских команд. В 76 предыдущих играх победу одержал «Арсенал», в 63 — «Челси», 58 встреч завершились ничьей. Бакинский финал станет третьим противостоянием на еврокубках между двумя клубами. До этого они сталкивались лишь в четвертьфинале Лиги Чемпионов 2003/2004 сезона. Первый матч тогда завершился со счётом 1:1, в ответном же матче «Челси» одолел «Арсенал» на выезде со счётом 2:1, благодаря чему прошёл в следующий этап.