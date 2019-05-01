Финалисты Кубка определены

Состоялись ответные матчи полуфинала Кубка страны. «Карабах» дома обыграл «Габалу» (2:1), однако этого им не хватило, так как благодаря правилу выездного гола результат был в пользу габалинцев. В первой игре «Габала» победила дома (1:0).

В другой полуфинальной паре «Зире» и «Сумгайыт» сгоняли результативную ничью (3:3), которая помогла «химикам» пробиться в финал (первая игра – 0:0) также благодаря правилу выездного гола.

В финале, который пройдет 19 мая в Нахчыване, встретятся «Габала» и «Сумгайыт».

| 2019-05-01T22:06:11+00:00 1 мая 2019, 22:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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