Финалисты Кубка определены

Состоялись ответные матчи полуфинала Кубка страны. «Карабах» дома обыграл «Габалу» (2:1), однако этого им не хватило, так как благодаря правилу выездного гола результат был в пользу габалинцев. В первой игре «Габала» победила дома (1:0).

В другой полуфинальной паре «Зире» и «Сумгайыт» сгоняли результативную ничью (3:3), которая помогла «химикам» пробиться в финал (первая игра – 0:0) также благодаря правилу выездного гола.

В финале, который пройдет 19 мая в Нахчыване, встретятся «Габала» и «Сумгайыт».