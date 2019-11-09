Финал Лиги Чемпионов может пройти в США

Эксперты считают, что УЕФА может провести финал Лиги чемпионов-2024 на территории США.

К таким выводам пришли аналитики корпорации Morning Consult. Их исследование демонстрирует желание УЕФА расширить свою популярность. В связи с этим специалисты предполагают, что через пять лет финал Лиги чемпионов может состояться на территории Америки, информирует enovosty.com.

Исследователи заявили, что вероятным местом проведения могут стать сразу два города – Нью-Йорк или Нью-Джерси.

На данный момент представители УЕФА никак не прокомментировали заявление специалистов Morning Consult.

Добавим, что американские средства массовой информации смогут транслировать турниры УЕФА на протяжении 2021-2024 годов. На это они уже получили разрешение. Известно также, что в 2021 году финал Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург, в 2022 – Мюнхен, а в 2023 – Лондон. Поэтому вполне вероятно, что в 2024 году УЕФА может выйти за пределы Европы.

Справка. Лига чемпионов является ежегодным международным футбольным турниром. Она была основана в 1955 году. Первоначальное название – Кубок европейских чемпионов. Название «Лига чемпионов УЕФА» появилось лишь в 1992 году.