Философия раба

Раб гораздо лучше понимает своего господина, пусть даже самого жестокого, чем своего освободителя, ибо каждый раб отлично представляет себя на месте господина, но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя. Эту фразу из произведения братьев Стругацких «Трудно быть богом» наверняка хорошо знает главный редактор сайта Haqqin.az Эйнулла Фатуллаев. Он вообще является интеллектуалом, человеком глубоких знаний. Другое дело, что все позитивное, что есть в нем, давно уже обесценено огромным букетом его же черт характера.

Именно потому вовсе не случайно, что именно он решил выступить на стороне зла в вопросе, который объединил огромное количество граждан Азербайджана разного пола, возраста и политической ориентации. Фатуллаев решил обелить советского и российского политика Евгения Примакова, выставка памяти которого, в честь его 90-летия, состоялась 29 октября в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ). Выставка та называлась «Евгений Примаков: Человек и политик».

И свое резкое неприятие, возмущение по поводу ее проведения озвучили представители как правящей, так и оппозиционных партий, отечественные политологи, журналисты. «Я бы никогда не согласился провести конкурс эссе, посвященной Примакову. Потому что я знаю, кто такой Примаков, перед моими глазами его шаги против азербайджанского народа. Поэтому я никогда не принял бы в этом участия», — заявил экс-министр образование Мисир Марданов в эфире передачи 3D на телеканале ITV.

Есть еще одно важное мнение. «В 1990-е годы Горбачев, Язов и Примаков договорились о разделе Азербайджана и хотели придать этому официальный характер. Они хотели прикрепить к Азербайджану ярлык радикально-исламской страны и разрушить его»,- об этом на встрече с родственниками шехидов 20 Января заявил председатель Управления Мусульман Кавказа Шейхульислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде. Как видим, касательно крайне негативной роли Примакова в жизни Азербайджана и азербайджанцев высказались и живые свидетели его деятельности в Баку в период трагических январских событий 1990 года.

Судорожно оправдываться пыталось лишь руководство Бакинского Славянского университета. Ведь обнаружилось, что помимо выставки в здании БСУ, там провели еще и конкурс эссе на тему роли Примакова в международных отношениях на стыке XX и XXI веков. В университете заявили, что конкурс этот был проектом посольства Российской Федерации в Азербайджане, и якобы принявшие участие в конкурсе студенты — иностранцы и они являются гражданами РФ. Приняло ли общество эти оправдания — второй вопрос. Но уж больно «своевременно» решил подать голос Фатуллаев.

“Посмотрите, на сколь эфемерные, бессмысленные вещи тратит свою энергию наше общество и люди. Примаков был большим ученным, исторической личностью, которая в определенном смысле слова хорошо относился к Азербайджану, часто совершавшим визиты в нашу страну государственным деятелем. У него имеются большие заслуги перед Россией и российской наукой»,- утверждает Эйнулла. И уже эта часть его умозаключений звучит шокирующе.

Начнем с того, что о роли Примакова в жизни России ведутся активные дебаты. Есть и те, кто вовсе не считает Евгения Максимовича героем. К числу таковых относится и политолог Константин Эггерт. «Сам Примаков, несомненно, мечтал о восстановлении советского имперского величия, но до марта 1999 года был одновременно более чем успешно вписан в высшие эшелоны ельцинской системы. Примаков вообще всю свою жизнь был гибок и колебался вместе с линией партии — в прямом смысле слова. Нужно было быть «антисионистом» — он им становился. Нужно было ехать в Израиль и говорить с Моше Даяном — ехал и говорил. Нужно было подмораживать академическую науку при Брежневе — подмораживал. А потребовалось размораживать политическую систему при Горбачеве — размораживал. Ругал НАТО на посту начальника внешней разведки, но, когда приказал президент Ельцин, как министр иностранных дел подписал от его имени Основополагающий акт Россия-НАТО в 1997 году. Наконец, в 1999 году вместе с «лужковским кланом» он все же отказался стать кандидатом в президенты и открыто оппонировать уволившему его Ельцину и его преемнику Путину, лишив себя шанса занять высший пост в стране», — указал он в своей статье для «Дойче велле».

Странная, как минимум, получается, картина. Азербайджанский журналист Фатуллаев указывает на исключительные добродетели и заслуги Примакова, тогда как российский политолог Эггерт жестко критикует Евгения Максимовича, по сути называя его приспособленцем и конъюнктурщиком. Наверное, по логике Фатуллаева, из Баку проще рассматривать достоинства Примакова, лучше видится его гений, чем из Москвы.

Теперь, что касается фразы про то, что азербайджанское общество и люди тратят свое время на «эфемерные, бессмысленные вещи». Так, отечественный журналист характеризует возмущение общественности по поводу выставки в Баку, посвященной памяти человека, виновного в кровавых событиях января 1990 года, в результате которых, по данным республиканской комиссии по расследованию обстоятельств и причин трагических событий 20 января 1990 года, погибли 131, ещё 744 человека были ранены. Называется цифра и в 137 погибших. Среди них старики, женщины. Дети. И все это – не эфемерные, а конкретные жертвы той бойни, что устроила в Баку советская армия.

И совершенно прав Рауф Миркадыров, напоминающий, что в те трагические дни Примаков находился в Баку и фактически руководил всеми действиями верхушки Советского Союза на территории Азербайджана. То есть, фактически именно с его подачи войска МО СССР были введены в Баку. Да, он не действовал самолично, не он один виноват в этом преступлении, но весь цинизм ситуации как раз и состоит в том, что Фатуллаев практически пытается оправдать Примакова.

Ради этой циничной попытки ревизии нашей новейшей истории, он вспомнил о статусе Примакова, об Эльмире Кафаровой, обвинил во всем случившемся руководство Народного Фронта. При этом, он забывает о том, что председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Эльмира Кафарова выступила по радио с решительным протестом против объявления чрезвычайного положения и ввода войск в Баку, утверждая, что это сделано без её ведома.

Забывает он и о том, что главной целью бойни со стороны советской армии было восстановление советской власти в республике. Именно против этого сейчас и выступает Эйнулла Фатуллаев! «Азербайджан тогда был республикой, входившей в состав СССР, Азербайджан тогда еще не объявил о своей независимости, советская армия находилась в Азербайджане, то есть на территории своей страны»,- утверждает главред азербайджанского СМИ. Вынужден напомнить ему, что находится на какой-либо территории и совершать там преступления, давя танками своих сограждан — разные вещи.

А еще, для меня совершенно очевидно стало ясно, что в данном случае Фатуллаев выступает, как член КПСС или КПРФ. Это ведь они ностальгируют по распаду СССР. Сохранить который, пусть и путем провокаций и большой крови, пытались как раз товарищи из Москвы, вроде того же Примакова. И это не только мой вывод. По утверждению комиссии по расследованию событий Верховного Совета Азербайджанской ССР эта акция «была сознательно спланирована и цинично осуществлена как карательная акция и имела целью дать наглядный урок устрашения движениям за независимость в Азербайджане и других республиках Советского Союза».

Хочу также напомнить, что в связи с кровавыми событиями бывший член Политбюро ЦК КПСС (впоследствии президент Азербайджана) Гейдар Алиев на следующий день после трагедии провёл в постоянном представительстве Азербайджанской ССР (ныне — посольство Азербайджана) в Москве пресс-конференцию, на которой осудил ввод войск в Баку и обвинил Горбачёва в нарушении Конституции. То есть, пытаясь обелить Примакова, а с ним и все руководство СССР, Эйнулла Фатуллаев не только цинично извращает нашу новейшую историю, но и пытается противоречить данным комиссии по расследованиям тех трагических событий января 1990 года и заявлению Гейдара Алиева по этому поводу.

Не слишком ли заигрался господин Фатуллаев? Не слишком ли он много на себя взял? Ведь живы еще родные и близкие погибших от пуль советской армии. Зачем нужно столь откровенно проявлять неуважение к их памяти, обеляя человека, причастного к той ужасной бойне?! Для чего нужно столь откровенно доказывать свою схожесть с тем самым рабом, по братьям Стругацким, который отлично себя представляет на месте своего жестокого господина, но не в состоянии представить себя на месте своего освободителя? Впрочем, это риторические вопросы.

Э.Фатуллаев в 2005 году совершил поездку на оккупированные Арменией территории Азербайджана, провел душещипательные беседы с руководством никем не признанной «НКР». Мы оба тогда были сотрудниками журнала «Монитор» и я со всей ответственностью заявляю, что Фатуллаев подставил главреда журнала Эльмара Гусейнова. Прекрасно помню я, да и все остальные сотрудники «Монитора», что Гусейнов тогда пребывал в шоковом состоянии, ибо о самом факте вояжа своего сотрудника в гости к карабахским сепаратистам он узнал после возвращения Эйнуллы. Через некоторое время Эльмара Гусейнова убили…

Я же напомню еще и о том, что по итогам данной поездки, в газете «Реальный Азербайджан», которую вскоре после смерти Гусейнова открыл Фатуллаев, был опубликован цикл статей «Карабахский дневник», в котором Эйнулла заявил об убеждённости в том, что коридор для азербайджанских беженцев существовал, иначе ходжалинцы не смогли бы выйти из окружения, однако за рекой Кар-Кар часть ходжалинцев направилась в сторону Нахичеваника. То есть, он тогда не только предоставил в своих изданиях трибуну лидерам карабахских сепаратистов, но и попытался провести ревизию нашей новейшей истории, стараясь обелить причастных к гибели мирного азербайджанского населения! Стоит ли удивляться тому, что Фатуллаев теперь пытается обелить еще и Евгения Примакова? Вопрос риторический.