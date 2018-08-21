Фильм с участием Кевина Спейси собрал $287 в первые дни проката

Фильм «Клуб миллиардеров» (Billionaire Boys Club) с участием актера Кевина Спейси собрал $287 в первые дни проката в США, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

При средней стоимости билетов в $5 каждый кинотеатр, который показывал фильм, посетили примерно шесть человек. По данным издания, фильм не вышел в прокат в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Помимо Спейси в фильме также снялись Эмма Роберс, Сьюки Уотерхаус и Энсел Элгорт.

В апреле 2018 года прокуратура Лос-Анджелеса (штат Калифорния) начала проверку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах бывшего исполнителя одной из главных ролей в сериале «Карточный домик» (House of Cards) Кевина Спейси.

Скандал вокруг Спейси произошел после того, как в конце октября 2017 года актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Рэпп тогда был несовершеннолетним. Сам Спейси сказал, что не помнит этого инцидента, но при этом признался в гомосексуальности. Позже его представитель заявил, что актер обратится за лечением и пройдет обследование.

Впоследствии СМИ сообщили, что восемь человек, участвовавших в съемках сериала «Карточный домик», рассказали журналистам о домогательствах со стороны Спейси. С аналогичными обвинениями в отношении актера выступили около трех десятков человек.

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