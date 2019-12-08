Фильм «Фаворитка» получил «Европейский Оскар»

Лучшим европейским фильмом на 32-ой церемонии вручении наград Европейской киноакадемии, прошедшей в субботу, 7 декабря, в Берлине, был признан фильм «Фаворитка» о придворных интригах в Великобритании XVIII века, сообщает Русская Служба DW.

Лучшим режиссером был признан Йоргос Лантимос за работу над этим же фильмом.  А сыгравшая в нем главную роль английской королевы Анна Оливия Колман стала лучшей европейской актрисой. Лучшим актером Европейская киноакадемия назвала Антонио Бандераса, он сыграл в фильме испанского режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава».

На сцену церемонии вышел освобожденный  в сентябре из российской колонии в результате обмена украинский режиссер Олег Сенцов. «Когда мы видели, как мир переворачивается с ног на голову, я подумал, что в этом безумном-безумном-безумном мире мы должны быть благодарны за наши привилегии и благодарны за милосердие», — заявил заместитель председателя Европейской киноакадемии продюсер Майк Дауни, представляя Сенцова.

Дауни объявил о том, что при участии Европейской киноакадемии будет создана «Международной коалиция кинематографистов в зоне риска», целью которой является поддержка кинематографистов, сталкивающихся с политическими преследованиями за их работу.

| 2019-12-08T02:21:44+00:00 8 декабря 2019, 10:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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