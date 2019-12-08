Фильм «Фаворитка» получил «Европейский Оскар»

Лучшим европейским фильмом на 32-ой церемонии вручении наград Европейской киноакадемии, прошедшей в субботу, 7 декабря, в Берлине, был признан фильм «Фаворитка» о придворных интригах в Великобритании XVIII века, сообщает Русская Служба DW.

Лучшим режиссером был признан Йоргос Лантимос за работу над этим же фильмом. А сыгравшая в нем главную роль английской королевы Анна Оливия Колман стала лучшей европейской актрисой. Лучшим актером Европейская киноакадемия назвала Антонио Бандераса, он сыграл в фильме испанского режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава».

На сцену церемонии вышел освобожденный в сентябре из российской колонии в результате обмена украинский режиссер Олег Сенцов. «Когда мы видели, как мир переворачивается с ног на голову, я подумал, что в этом безумном-безумном-безумном мире мы должны быть благодарны за наши привилегии и благодарны за милосердие», — заявил заместитель председателя Европейской киноакадемии продюсер Майк Дауни, представляя Сенцова.

Дауни объявил о том, что при участии Европейской киноакадемии будет создана «Международной коалиция кинематографистов в зоне риска», целью которой является поддержка кинематографистов, сталкивающихся с политическими преследованиями за их работу.