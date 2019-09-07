Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

«Золотого льва Святого Марка» Венецианского кинофестиваля удостоился фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса. Об этом объявило в субботу международное жюри старейшего в мире смотра. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале.

Лучшим актером 76-го Венецианского кинофестиваля признан итальянец Лука Маринелли, сыгравший в фильме «Мартин Иден» по Джеку Лондону.

Маринелли исполнил роль Мартина Идена в одноименном фильме, снятом по роману американского писателя. Сюжет перенесен в Неаполь начала ХХ века.

Лучший фильм секции «Горизонты»

Украинская картина «Атлантис» Валентина Васяновича названа лучшим фильмом секции «Горизонты». Лента повествует, по словам режиссера, о «конкретных последствиях войны на востоке Украины и о надежде на лучшее будущее». «Главная проблема Донбасса не в экономическом упадке, а в экологической катастрофе», — пояснил автор в аннотации к своей работе. Среди 19 фильмов, участвовавших в этом конкурсе, была российко-грузинская лента «Преступный человек» Дмитрия Мамулии.

Лучший сценарий

Премию за лучший сценарий 76-го Венецианского кинофестиваля получила анимация из Гонконга «Дом 7 по Черри Лейн (No.7 Cherry Lane) Юньфаня.

Юньфань выступил одновременно сценаристом, режиссером и арт-директором проекта об истории родного Гонконга.

Специальной премии жюри удостоилось документальное киноразмышление «Мафия больше не та, что была однажды» (La mafia non e piu quella di una volta) итальянца Франко Мареско.