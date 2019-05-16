Филиппины отозвали своего посла в Канаде

В апреле президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил «объявить войну» Канаде, которая «превратила его страну в свалку». Ранее СМИ сообщали, что тонны мусора из Канады нелегально ввозятся на территорию Филиппин частными компаниями. Несмотря на протесты экологов, канадские власти ранее отказывались возвращать мусор, ссылаясь на отсутствие полномочий обязать частного перевозчика это сделать.