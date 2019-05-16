Филиппины отозвали своего посла в Канаде

Филиппины отозвали своего посла и консулов в Канаде из-за того, что канадская сторона не начала вывоз мусора, незаконно ввезенного на территорию Филиппин в 2013 году, сообщает местный портал Rappler со ссылкой на главу МИД страны Тедди Локсина.
«Прошлой ночью были направлены письма об отзыве нашего посла и консулов в Канаде. Они ожидаются здесь (на Филиппинах) через день-другой», — цитирует издание главу МИД.
По его словам, Канада пропустила конечный срок – 15 мая, и Филиппины сохранят неполное дипломатическое присутствие в Канаде, пока судно с их мусором не направится обратно в Канаду, передает РИА Новости.
В апреле президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил «объявить войну» Канаде, которая «превратила его страну в свалку». Ранее СМИ сообщали, что тонны мусора из Канады нелегально ввозятся на территорию Филиппин частными компаниями. Несмотря на протесты экологов, канадские власти ранее отказывались возвращать мусор, ссылаясь на отсутствие полномочий обязать частного перевозчика это сделать.
Позднее представитель Дутерте заявил, что власти страны не будут прибегать к вооруженному конфликту с Канадой для решения проблемы с нелегально ввезенным мусором, а заявление президента является фигурой речи.
В начале мая власти Канады предложили забрать ввезенный незаконно на территорию Филиппин мусор.