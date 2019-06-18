Филиппинская авиакомпания Cebu Pacific купит у Airbus 31 самолет

Авиапроизводитель Airbus заключил с филиппинским перевозчиком Cebu Pacific предварительный договор на поставку 31 самолета. Об этом сообщил во вторник, 18 июня, на аэрокосмическом салоне в Ле Бурже представитель компании Airbus, сообщает Русская Служба DW.

В числе прочего речь идет о десяти малогабаритных лайнерах A321XLR, рассчитанных на перелеты на дальние расстояния и являющихся новинкой компании. Кроме того, в контракте фигурируют 16 широкофюзеляжных реактивных самолетов типа A330neo и пять реактивных самолетов A320neo, предназначенных для перелетов на средние расстояния.

| 2019-06-18T16:52:35+00:00 18 июня 2019, 19:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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