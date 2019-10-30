Филипп Киркоров: Я буду привозить в Баку свое каждое новое шоу!

Сегодня и завтра в Бакинском конгресс-центре пройдут концерты короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Певец представит бакинцам свое новое шоу «#ЦветНастроения. Я+R».

Филипп Киркоров прилетел в Баку из Нью-Йорка. Организаторы гастролей устроили пресс-конференцию прямо в аэропорту Гейдар Алиев. Артист любезно ответил на вопросы журналистов, в том числе корреспондента #.

Предлагаем самые интересные моменты состоявшейся встречи:

О БАКУ:

«Баку – один из моих любимых городов. Я всегда мечтал о концертах в этом городе, и за мою долгую карьеру их могло бы пройти на этой гостеприимной земле гораздо больше. Я очень ждал эти концерты! И несколько лет назад с легкой руки Эмина Агаларова и его семьи, а также благодаря поддержке моих азербайджанских друзей, я впервые оказался в Баку.

Обычно, когда впервые приезжаешь в какую-то страну или пробуешь какое-то блюдо в первый раз, то обязательно загадываешь желание. Так вот, прилетев в Азербайджан, я загадал желание возвращаться сюда снова и снова. Не прошло и полугода, как я выступил с сольным концертом в одном из самых красивых залов мира — Baku Crystal Hal»l. Это был один из самых запоминающихся концертов в моей жизни».

О НОВОМ ШОУ:

«Я буду привозить в Баку свое каждое новое шоу! В прошлый раз на шоу «Я» мы привезли в Баку 5 фур декораций, сегодня — их уже 7. Соответственно, сцена будет больше, монументальней, больше танцоров, больше костюмов, которые для нас подготовили Филипп Плейн и Dolce & Gabbana. Будут звучать новые и старые песни. Шоу «#ЦветНастроения» длится 3 часа. За это время я отдам публике всего себя! Я не экономлю ни силы, ни здоровье. Для меня большая радость выходить на сцену, особенно в той стране, где мне все в удовольствие. Именно так я чувствую себя в Азербайджане. Думаю, что бакинцам понравится наше новое шоу…»

О ЕДЕ:

«Понимая, что в Баку я непременно наберу пару лишних килограммов, я всегда сажусь на диету накануне своего приезда сюда. Вот и сейчас, в Нью-Йорке, где я принимал участие в творческом вечере Игоря Крутого, я себя помучил. Невозможно не восхищаться азербайджанской национальной кухней».

О ФРАНКО ДРАГОНЕ:

«Это уже наше второе шоу с Франко Драгоне. Он — гениальный режиссер. Мне с ним очень комфортно. Когда меня захлестнула волна синего цвета, переходящая в черную и на Ибицу, у нас совсем «Стеснение пропало», мы поняли, что надо делать новое шоу.

Сотрудничество продолжилось, и мы выплеснули все, на что не хватило место в предыдущем шоу «Я». На этот раз мы реализовали все свои безумные идеи. Однозначно, это мой режиссер! Но это не означает, что следующее шоу я буду снова делать с Франко. Я не стою на месте. У меня замечательные отношения и со многими другими всемирно известными режиссерами. И я уже обдумываю, с кем пойти в следующее плавание. Идея уже сформирована. Есть даже название для новой программы. Но я человек суеверный, и пока что не стану об этом рассказывать. Будет очень интересно!»

О РОМАНЕ С АЙГЮН КЯЗИМОВОЙ:

«Айгюн – роскошная женщина. В Азербайджане вообще все женщины как королевы! Сложно не влюбиться в Айгюн Кязимову, но нас уже долгие годы связывает настоящая крепкая дружба.

Этим летом на фестивале «Жара» мы с этой замечательной певицей исполнили песню «Джалма». Пели на бис — такого на «Жаре» не было еще ни разу! Недавно сняли клип. Все успели благодаря активности Айгюн. Сегодня, а возможно и завтра, она будет гостьей на моем концерте, и мы исполним с ней «Джалму» и знаменитую песню «Азербайджан».

О ДЕТЯХ:

«Я беру с собой детей только туда, где мне хорошо, безопасно, вкусно, гостеприимно и по-домашнему уютно. Мартин и Алла-Виктория были на «Жаре», и все эти 4 месяца они постоянно спрашивали меня, когда мы вновь поедем в Баку? Они тоже полюбили этот город. Мы обязательно прогуляемся по Старому городу, посетим свои любимые места и непременно отправимся в Центр Гейдара Алиева. Для меня это как 8 чудо света! У детей есть в Баку любимые магазины, так что и на шопинг мы тоже отправимся…».

О МЕЧТЕ:

«До появления детей мечтал обо всем: о карьере, доме, новых концертах… Сейчас мечтаю только об одном — увидеть, как растут мои дети, как определится их путь, дождаться их свадьбы. Самая большая мечта — увидеть их счастливыми. Они у меня очень дружные, трепетно относятся друг к другу, и я уверен, что такими они и останутся!».