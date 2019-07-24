Филипп Киркоров: Баку – это радость, дружба, Магомаев и «ЖАРА»!

Король российской эстрады Филипп Киркоров прилетел в Баку, став первым гостем международного музыкального фестиваля Баку. Счастливая улыбка, рубашка от D &G, легкая походка и хорошее настроение: певец выглядел на все сто.

Как сообщает #, в аэропорту Гейдар Алиев звезду встретили многочисленные журналисты.

Как и планировалось, Киркоров прилетел вместе с детьми – сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией. Артиста сопровождает команда в составе 50 человек:

«Гостеприимный Эмин Агаларов готов принять всех на замечательной азербайджанской земле, и даже такой большой коллектив, как у нас. Он как Дон Кихот, который в это непростое экономическое время проводит такой прекрасный фестиваль, приглашая топовых артистов со всех уголков. Я вижу большое будущее фестиваля «ЖАРА» и уверен, что в скором времени он превратится в грандиозное мировое событие», — заявил Киркоров.

«Баку – это радость, солнце, дружба, песня, Магомаев. И «ЖАРА» во всех отношениях. Это город, с которым всегда ждешь встречу», — сказал певец в интервью «Зеркало».

Он также сообщил, что осенью бакинцев ждет большой сольный концерт: «Первое шоу – «Я» в Баку имело невероятный успех. Настало время нового шоу, поэтому для меня очень важно перед этим событием зарядить свои творческие аккумуляторы, и уже осенью мы представим тут новую программу «Цвет настроения», которую также создали вместе с легендарным Франко Драгоне», — рассказал артист.

Киркоров заявил, что генеральная репетиция нескольких номеров пройдет на «ЖАРЕ» и, что он с нетерпением ждет встречу с азербайджанскими фанатами.

«Очень хочется снова спеть для вас часа три. Это бесценно для меня…», — отметил он и признался, что снова подготовил речь на азербайджанском языке, как это было во время его первого шоу в Баку, в Crystal Hall:

«Я готовлю новую речь на азербайджанском языке. Это для меня уже традиция», — сказал он #.

Филипп Киркоров прилетел в Баку из Сочи, где накануне состоялся его концерт. Рассказывая о том, чем он намерен порадовать свою публику на сцене фестиваля, артист сказал:

«Что попросят, то и споем. Будет шоу балет, все будет ярко и замечательно. «Стеснение пропало» исполним, «Ибицу». Будет дуэт с Айгюн Кязимовой».

Сегодня вечером Киркоров планирует прогуляться с детьми по Баку.

«Очень соскучился по Ичери шехер, и с удовольствием поброжу по уже знакомым мне улочкам. Нигде в мире я не видел такого красивого Старого города! Хочу показать всю эту красоту детям. Мы непременно посетим легендарное место «Черт побери», где снимался кумир моего детства Андрей Миронов. Дети хотят поплавать в море. Не знаю, как получится но в бассейне точно поплаваем», — рассказал он.

Прощаясь с журналистами, певец пофилософствовал на тему творческих ценностей:

«Сегодня другое время. Главное – не удивлять, а не разочаровать. И цель фестиваля заключается именно в этом. Сегодня надо быть честным со зрителем. В погоне за лайками и удивлением мы теряем самое главное – души. А творчество не готово к подобным экспериментам. Оно должно парить и идти от души. А удивляет меня другое – когда мир превращается в цинизм. Мои приоритеты – это человечность, любовь, красивая песня…»