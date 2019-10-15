Фиктивная инвалидность: кто ответит за «липу»?

Просто так получать от государства деньги многим кажется заманчивой перспективой. Один из вариантов добиться желаемого – оформить пенсию по инвалидности, не относясь на самом деле к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По словам министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева, люди средней и старшей возрастной категории прибегают к этому, чтобы раньше выйти на пенсию. Потому что требования по назначению пенсии инвалидам менее жесткие. Большинство же желающих получить фиктивную инвалидность — парни, не достигшие 18 лет, которые идут на этот шаг для уклонения от военной службы.

С.Бабаев подчеркнул, что Минтруда продолжает мониторинги для пресечения таких случаев. В частности, проводятся исследования по основным категориям риска, сообщает Trend.

По словам министра, совместная рабочая группа Министерств здравоохранения, и труда и социальной защиты населения за этот год установила свыше 2500 человек, получивших фиктивную инвалидность.

«В их отношении приняты серьезные меры, в результате которых в государственном бюджете сэкономлено свыше 13 миллионов манатов. Этот процесс будет иметь постоянный характер, и в связи с обнаруженными негативными случаями будут приняты соответствующие меры», — отметил С.Бабаев.

Эксперт по вопросам инвалидности, руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь» Айдын Халилов заявил «Зеркало» о том, что те, кто получают фиктивную инвалидность, хотят, чтобы государство им просто так выплачивало деньги.

«Это происходило даже когда пенсии и социальные пособия по инвалидности были минимальными. Некоторые и тогда давали взятку, чтобы их получать. Что касается молодых людей, получающих инвалидность, чтобы не служить в армии, то они должны учитывать, что на некоторых предприятиях требуют военный билет и предъявляют высокие требования к здоровью кандидатов на должность. Но в основном, фальшивая инвалидность не создаст им проблемы с трудоустройством. Если раньше люди с инвалидностью 1 и 2 групп считались нетрудоспособными, то теперь эти ограничения сняты»,–отметил эксперт.

Говоря о людях, у которых действительно инвалидность, А.Халилов подчеркнул, что им часто сложно получить пенсию. По его словам, трудоспособные граждане с инвалидностью хотят иметь возможность зарабатывать самим, ни о кого не завися. Они ратуют за равноправные условия труда, но при этом должны получать то, на что имеют полное право по закону.

«Сейчас при назначении инвалидности, Минтруда не вступает в непосредственный контакт с тем, кто на нее претендует. В этой структуре в данном плане все прозрачно. Теперь вся процедура осуществляется через поликлиники по месту жительства, и именно система здравоохранения в ответе за диагноз, на основании которого назначается инвалидность. Соответственно надо выяснять, кто поставил неправильный диагноз, и разбираться с этим»–, считает А.Халилов.

Эксперт отметил, что для того, чтобы не было случаев назначения фальшивой инвалидности, необходимо наказывать людей, к этому причастных. Этим должна заниматься и прокуратура. Кроме того, нужно повысить зарплаты тем, кто отвечает за постановку диагноза, дабы у них не было соблазна брать взятки, и был страх потерять хорошее место работы.

«Необходимо менять сознание не только тех, кто берет взятки, но и тех, кто их дает. Для этого следует проводить просветительскую работу. Кроме того, нужен орган, объединяющий и координирующий работу министерств. От его отсутствия часто страдают и НПО, когда им приходится согласовывать работу с несколькими госструктурами. Надеюсь, когда DOST заработает в полную силу, он возьмет на себя эту функцию»,–сказал эксперт.

По словам А.Халилова, Минтруда постоянно проводит мониторинги на выявление фактов фальшивой инвалидности. Если такие факты выявляются, то у лиц, незаконно получавших пенсии и социальные пособия по инвалидности, требуют вернуть все полученные от государства деньги. Пока, как говорит А.Халилов, проблему пытаются решить мирным путем, но возможно и обращение в суд.

«Очень хотелось бы, чтобы Минтруда упростило процедуру назначения инвалидности для тех, кто действительно может на нее претендовать и наряду с этим продолжало активную борьбу с людьми, стремящимися получать от государства деньги на незаконных основаниях»,–резюмировал он.

Председатель Общества женщин-инвалидов Махлуга Гараманлы рассказала «Зеркало» о том, что в течение многих лет в данной сфере был полный беспредел, отсюда и большое количество лиц с фальшивой инвалидностью. По словам эксперта, С.Бабаев много делает для того, чтобы навести порядок, но это большая и длительная работа.

«Фиктивных инвалидов немало и в столице, и в регионах. А вот те, у кого и правда ограниченные возможности здоровья, часто не могут получить ни пенсию, ни социальное пособие, не дав за это определенную сумму денег. Недавно я была в Гусарском районе, где Минтруда организовало курсы для лиц с инвалидностью. Там я встретила парализованную девушку, которой не дали инвалидность. По этому поводу было даже обращение к Мехрибан ханум Алиевой, которая распорядилась, чтобы девушке назначили инвалидность, но ничего не изменилось. Расскажу об еще одном случае – парню, которого частично парализовало, дали всего 3 группу инвалидности. А ведь он не может двигать руками, с трудом ходит. В Бардинском районе знаю семью, в которой у одного из сыновей шизофрения. Его направили на лечение на 5 дней в психоневрологический диспансер, и на этом все. Инвалидность ему не дали. Таких примеров, к сожалению, можно привести, много»,–сказала она.

По словам М.Гараманлы, сейчас члены Комиссии, назначающей инвалидность, не видят претендента на инвалидность, и решение принимают по заключению врача, которое поступает к ним в электронной форме.

«Тут есть претензии к врачам, ставящим не те диагнозы. А зачастую Комиссия отказывает в назначении инвалидности, не вдаваясь в причины. Мне кажется, что то, что человек с инвалидностью не присутствует там лично и члены Комиссии его не видят, скорее минут, чем плюс»,–считает она.

По убеждению М.Гараманлы, Минздрав и Минтруда должны активно сотрудничать с НПО, занимающимися проблемами лиц с инвалидностью.

«Мы часто ездим по стране, знаем о проблемах этой категории граждан не понаслышке. Нами даются рекомендации госструктурам, но этой работы недостаточно»,–подчеркнула эксперт.

Председатель Союза организаций инвалидов Давуд Рагимли сказал «Зеркало», что если тема незаконного назначения инвалидности вновь на повестке дня, значит, мониторинги Минтруда выявили немало таких случаев.

«Минтруда тщательно проверяет подобные факты. Люди стремятся незаконно получить инвалидность по разным причинам. Кто-то в расчете на то, что тогда они смогут получить квартиру, кто-то – ради пособий и пенсий. Но надзор за назначением инвалидности усилился, а влияние человеческого фактора сократилось, так что подобных случаев будет гораздо меньше. Сейчас,–говорит Д.Рагимли,– основная ответственность лежит на Минздраве, ведь Комиссия при назначении инвалидности, отталкивается от диагноза врачей».