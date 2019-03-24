Figaro: редкий рисунок Пикассо продадут на аукционе в Париже

Редкий рисунок испанского художника Пабло Пикассо продадут на аукционе Christie’s в Париже 28 марта. Как передает ТАСС, об этом сообщила газета Le Figaro.

По информации издания, этот эскиз, выполненный тушью, оценивается в €250-300 тыс. Его первым владельцем был друг Пикассо и его агент Даниель Анри Канвейлер, которому художник подарил этот эскиз, а в настоящее время он принадлежит Музею современного искусства Нью-Йорка. Рисунок, размер которого 26х33,3 см, называется «Флейтистка и обнаженная фигура», он датирован октябрем 1932 года и относится к сюрреалистическому периоду творчества Пикассо. Этот год, как подчеркивают эксперты, был особенно плодотворным в жизни художника.

Данная работа посвящена подруге Пикассо Марии-Терезе Вальтер, ради которой он оставил свою жену, русскую балерину Ольгу Хохлову. «В тот день, когда я встретил Марию-Терезу, я понял, что передо мной то, о чем я всегда мечтал», — говорил художник. Помимо данного рисунка, Пикассо посвятил своей «музе» такие известные работы, как «Зеркало» (1932, частное собрание), «Девушка перед зеркалом» (1932, Музей современного искусства Нью-Йорка), а также скульптуру «Женщина с вазой».

«Высокое качество этой работы в сочетании с ее престижным происхождением, несомненно, вызовет интерес у многих международных коллекционеров, присутствующих в Париже», — уверен Антуан Лебутейе, директор департамента импрессионизма и современного искусства Christie’s.