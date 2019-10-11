ФИФА с нетерпением ждет момента, когда все женщины в Иране смогут посещать футбол

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сейчас организация с нетерпением ожидает предоставления женщинам в Иране возможности беспрепятственно посещать футбольные матчи. Слова Инфантино приводит пресс-служба ФИФА.

В четверг сборная Ирана переиграла команду Камбоджи со счетом 14:0 во втором туре второго раунда отборочного цикла в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC). Три мяча забил нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун. Примерно 3,5 тыс. женщин присутствовали на матче, который прошел в Тегеране.

«Впервые за последние приблизительно 40 лет нескольким тысячам женщин было разрешено посетить матч мужских футбольных команд в Иране, — говорится в заявлении Инфантино. — Это очень позитивный шаг, который с нетерпением ожидали в ФИФА, а также иранские женщины и девушки. Теперь ФИФА ожидает момента, когда все женщины и девушки, которые хотят посетить футбольный матч в Иране, смогут сделать это без каких-либо препятствий, не испытывая проблем с безопасностью».

«Я бы хотел поблагодарить Федерацию футбола Ирана, Азиатскую конфедерацию футбола и власти Ирана за приложенные усилия и сотрудничество, — добавил Инфантино. — ФИФА продолжит с ними тесное сотрудничество с целью обеспечить возможность всем фанатам вне зависимости от пола ходить на стадионы и наслаждаться футболом. С тех пор, как я работаю в ФИФА, мы стремимся к выполнению этой цели, ФИФА полностью поддерживает женщин, желающих посещать футбольные матчи».

В турнирной таблице отборочной группы C сборная Ирана занимает первое место, набрав в двух матчах шесть очков, второй идет команда Бахрейна (4 очка, 2 матча). Сборная Камбоджи занимает последнее, пятое место, имея в активе одно очко после трех игр. В следующем отборочном матче сборная Ирана на выезде сыграет с командой Бахрейна, игра состоится 15 октября. В этот же день сборная Камбоджи примет команду Ирака.(ТАСС)