ФИФА пожизненно отстранила от футбола бывшего вице-президента Напоута

Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранил бывшего вице-президента организации парагвайца Хуана Анхеля Напоута от любой деятельности, связанной с футболом. Как передает ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что в ходе внутреннего расследования была раскрыта коррупционная схема, действовавшая в 2012-2015 годах. В частности, упоминается роль Напоута в передаче маркетинговых прав на турниры под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), которую он возглавлял. Помимо отстранения, ФИФА наложила на 61-летнего Напоута штраф в размере 1 млн швейцарских франков (около $1 млн), дисквалификация парагвайца вступает в силу 12 сентября.

29 августа 2018 года суд Нью-Йорка приговорил Напоута к девяти годам тюремного заключения. Согласно материалам дела, с 2010 по 2016 год Напоут получил минимум €10,5 млн в качестве взяток.

Ранее ФИФА пожизненно отстранила бывшего казначея и члена исполнительного комитета КОНМЕБОЛ Ромера Осуну, также замешанного в коррупционной схеме в период с 2012 по 2015 годы.