ФИФА подала иск против Блаттера и Платини

Сегодня, 16 декабря, ФИФА официально подала иски в швейцарский суд против бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента ФИФА Мишеля Платини, требуя возврата 2 млн евро, необоснованно выплаченных французу еще в феврале 2011 года. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Это следует из единогласной резолюции, недавно принятой Комитетом по управлению ФИФА, в которой сказано о том, что ФИФА обязана вернуть средства, незаконно выплаченные одним бывшим должностным лицом другому. Даже Федеральный верховный суд Швейцарии подтвердил, что этот подарок в размере 2 млн евро должен был рассматриваться как «необоснованная выплата». Возвращенные средства в виде процентов и дополнительных дисциплинарных расходов и штрафов будут в первую очередь направлены в развитие футбола.

Сами Йозеф Блаттер и Мишель Платини отрицают какие-либо нарушения со своей стороны. (championat.com)

| 2019-12-16T19:37:40+00:00 16 декабря 2019, 23:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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