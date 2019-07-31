ФИФА огласила список номинантов на премию лучшему футболисту года

ФИФА в своем официальном «твиттере» огласила имена 10 футболистов, вошедших в список номинантов на премию The Best.

В число претендентов на приз лучшему игроку по итогам года вошли Криштиану Роналду («Ювентус»), Френки де Йонг («Барселона»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Эден Азар («Реал»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк (оба — «Ливерпуль»).

При выборе победителя в номинации будут учитываться достижения и выступления футболистов в период с 16 июля 2018 по 19 июля 2019 года. Обладателя премии определят специальная комиссия из экспертов, интернет-пользователи, спортивные журналисты, а также тренеры и капитаны национальных команд. Вручение приза состоится 23 сентября в Милане.