ФИФА наказала главу палестинского футбола, призывавшего сжигать футболки Месси

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала отчет об итогах расследования в отношении президента федерации футбола Палестины Джибриля Раджуба.

В начале лета функционер призывал фанатов сжигать футболки и фотографии форварда Лионеля Месси в преддверии товарищеского матча между сборными Израиля и Аргентины, который должен был состояться 9 июня. Встреча в итоге была отменена, поскольку обстановка вокруг игры стала менее безопасной.

Таким образом, Раджуб нарушил статью 53 дисциплинарного кодекса ФИФА (разжигание ненависти и призыв к насилию). По итогу расследования организация приняла решение оштрафовать его на 20 тысяч швейцарских франков (17,5 тысяч евро), а также отстранить от посещения футбольных матчей на 12 месяцев. Дисквалификация вступает в силу сегодня, 24 августа. (Чемпионат)

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