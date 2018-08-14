FIFA исключила из своего кодекса понятие «коррупция»

Руководство Международной федерации футбола (FIFA) внесло изменения в кодекс по этике организации, убрав из него термин «коррупция», сообщает Associated Press. Это решение принято на закрытой встрече организации.

Вводится новый пункт, согласно которому «лицам, связанным с кодексом этики, запрещено публиковать заявления клеветнического характера в отношении членов FIFA и лиц, связанных с происходящим в организации». Еще одно изменение коснется ответственности за взяточничество. Срок судебных преследований за это нарушение сократится с неограниченного до десяти лет. По прошествии этого времени подозреваемые во взятках, незаконном присвоении средств и других незаконных манипуляциях не будут привлекаться к ответственности, передает kommersant.ru.

Крупнейший коррупционный скандал в FIFA произошел 27 мая 2015 года. Тогда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходили 42 человека. От футбольной деятельности отстранили занимавшего тогда пост президента FIFA Йозефа Блаттера.

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