Fiat Chrysler договорился об условиях слияния с французской компанией PSA

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler договорился об условиях слияния с французской компанией Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme). Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Ранее агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к ведущимся переговорам, сообщило, что совет директоров PSA одобрил план слияния с Fiat Chrysler. При этом, по данным AFP, заседание совета директоров Fiat Chrysler и вынесение решения относительно возможности слияния пройдет в четверг.

Ранее представители Fiat Chrysler обсуждали возможность союза компании с французским автопроизводителем Renault, однако сделка не была реализована. Одной из причин этого стало то, что ее не одобрили власти Франции. (ТАСС)

| 2019-10-31T02:10:23+00:00 31 октября 2019, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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