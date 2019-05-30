Фиаско женской сборной Азербайджана

Женская сборная Азербайджана по волейболу проиграла и во втором матче группового этапа Золотой Евролиги. Наша команда в своем первом домашнем матче турнира уступила Испании (0:3). Напомним, что на старте Азербайджан проиграл команде Беларуси (2:3).

«Испанская команда играет в скоростной волейбол, что и показала в матче с нами. Соперницы уверенны сыграли во всех зонах, но несмотря на это я доволен игрой своей команды. Надо серьезно подготовиться к матчу с Финляндией, которая также играет в скоростной волейбол», — заявил наставник «милли» Джованни Капрара.

Мужская сборная Азербайджана удачно провела второй тур группового этапа Серебряной Евролиги, обыграв в гостях команду Грузии (3:1). Отметим, что на старте турнира подопечные Фарида Джалалова дома уступили Румынии – 1:3.

| 2019-05-30T12:43:59+00:00 30 мая 2019, 13:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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