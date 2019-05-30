Фиаско женской сборной Азербайджана

Женская сборная Азербайджана по волейболу проиграла и во втором матче группового этапа Золотой Евролиги. Наша команда в своем первом домашнем матче турнира уступила Испании (0:3). Напомним, что на старте Азербайджан проиграл команде Беларуси (2:3).

«Испанская команда играет в скоростной волейбол, что и показала в матче с нами. Соперницы уверенны сыграли во всех зонах, но несмотря на это я доволен игрой своей команды. Надо серьезно подготовиться к матчу с Финляндией, которая также играет в скоростной волейбол», — заявил наставник «милли» Джованни Капрара.

Мужская сборная Азербайджана удачно провела второй тур группового этапа Серебряной Евролиги, обыграв в гостях команду Грузии (3:1). Отметим, что на старте турнира подопечные Фарида Джалалова дома уступили Румынии – 1:3.