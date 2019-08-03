Фестиваль «Жара» в Баку обошелся Эмину Агаларову в 6,5 миллионов долларов

Стал известен бюджет четвертого музыкального фестиваля «Жара», отгремевшего в Баку и собравшего в Азербайджане весь цвет российского шоу-бизнеса. По информации Super, на его проведение организаторы фестиваля во главе с бизнесменом и певцом Эмином Агаларовым потратили 6,5 миллионов долларов.

В распоряжении Super оказались цифры бюджета и расходов «Жары», и они действительно впечатляют.

40 000 человек — зрители, посетившие четыре дня концертов фестиваля

70 артистов — выступали каждый день

9000 — выпито банок энергетического напитка «ЖАРА»

1300 — выпито бутылок элитного шампанского

1100 — выпито бутылок вина

250 — зарезанных баранов для угощения гостей

2 тонны — использованной сценической пиротехники

3000 — залпов салютов

1000 кг — сухого льда

2 литра — жидкости для мыльных пузырей

30 литров — жидкого дыма

4 литра — генератора снега

950 тонн — общего оборудования сцены

200 — экранов

4950 — аккредитованных звезд, гостей и журналистов

(Super.ru)