Фестиваль «Жара» в Баку обошелся Эмину Агаларову в 6,5 миллионов долларов

Стал известен бюджет четвертого музыкального фестиваля «Жара», отгремевшего в Баку и собравшего в Азербайджане весь цвет российского шоу-бизнеса. По информации Super, на его проведение организаторы фестиваля во главе с бизнесменом и певцом Эмином Агаларовым потратили 6,5 миллионов долларов.
В распоряжении Super оказались цифры бюджета и расходов «Жары», и они действительно впечатляют.
40 000 человек — зрители, посетившие четыре дня концертов фестиваля
70 артистов — выступали каждый день
9000 — выпито банок энергетического напитка «ЖАРА»
1300 — выпито бутылок элитного шампанского
1100 — выпито бутылок вина
250 — зарезанных баранов для угощения гостей
2 тонны — использованной сценической пиротехники
3000 — залпов салютов
1000 кг — сухого льда
2 литра — жидкости для мыльных пузырей
30 литров — жидкого дыма
4 литра — генератора снега
950 тонн — общего оборудования сцены
200 — экранов
4950 — аккредитованных звезд, гостей и журналистов
(Super.ru)