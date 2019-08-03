Фестиваль за фестивалем: в сентябре в Баку пройдет сразу несколько больших событий

В сентябре в Баку пройдет сразу несколько крупных событий. Одно из них – Второй Фестиваль поэзии, искусства и духовности «Насими».

Как сообщили # организаторы фестиваля, подготовка в самом разгаре, а старт будет дан 28 сентября. Фестиваль, который будет реализован при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры, нацелен на изучение философии и пропаганду наследия гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

В цикле мероприятий поэзия Насими, философские идеи великого мыслителя будут воспеты в различных видах искусства. Как и в прошлом году, фестиваль пройдет под лозунгами – «Превосходя себя», отражающим философские взгляды поэта, и «Я – крупица, я — светило…», которые являются его строками.

В фестивале примут участие известные насимиведы, поэты и ученые, философы, художники, музыкальные, танцевальные и театральные группы со всего мира.

В своих лекциях российский психолог Алексей Сытников, итальянский поэт Давид Рондони, проживающий в Великобритании, философ и художник азербайджанского происхождения Зейгам Азизов проведут параллели между философией Насими и рядом известных в мире теорий и концепций.

В рамках фестиваля также будут презентованы книги немецкого ученого, известного насимиведа Михаэля Хесса и проживающего в Великобритании исследователя Орхана Миргасымова о Насими и хуруфизме.

В этом году впервые исследователи и знатоки стихов обсудят свое видение одной выбранной газели Насими, и поделятся своими мнениями и комментариями.

Мероприятия пройдут в Баку и в Шемахе, родном городе Насими.

На фестивале будут подведены итоги конкурса на лучшее поэтическое произведение в духе Насими или в подражание его стихов проекта SÖZ Министерства культуры.

В рамках фестиваля в Музее азербайджанского ковра будет открыта выставка конкурса эскизов ковров, посвященная творчеству Насими и объявлены победители. В рамках проекта «Говорящие стены» будут представлены граффити, созданные на неиспользуемом промышленном складе в бакинском поселке Гала.

В Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала» и в Археолого-этнографическом музейном комплексе «Гала» состоится IV Международный скульптурный симпозиум «Говорящие камни» и 8-я Международная выставка «От отходов к искусству».

Но и это еще не все. В Центре Гейдара Алиева пройдут различные выставки. Автором одной из них является известный турецкий художник Ахмет Гюнештеки. В Центре Гейдара Алиева также состоится гала-концерт фестиваля.

В фестивале, который завершится 1 октября, примут участие представители из США, Китая, Германии, Великобритании, Грузии, Египта, Украины, Франции, Канады, Иордании и ряда других стран.

Следом, 30 сентября возьмет старт IV Евразийский литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт».

Это крупнейший международный просветительский проект, направленный на создание единого евразийского литературного пространства и укрепление творческих и дружеских связей поэтов, писателей и читателей Евразии.

Проведение этого события в Баку стало возможно благодаря победе известного азербайджанского писателя Вариса Елчиева на фестивале 2018 года, прошедшем в Сочи, где он стал обладателем золотой награды.

На фестиваль в Баку приедут свыше 200 известных писателей и поэтов из более чем 50 стран. Гостями и спикерами фестиваля станут выдающиеся деятели культуры и искусства. В мероприятиях фестиваля примут участие более тысячи писателей и читателей.

IV Евразийский литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт-2019» проводится под эгидой программы «Года языков коренных народов», объявленного ООН в 2019 году, и в честь 650-летия великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. Его организаторами являются Фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии «ЛиФФт», а в качестве соорганизатора выступают Фонд Гейдара Алиева и Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».

Основные мероприятия фестиваля пройдут в одном из красивейших зданий мира, в Центре Гейдара Алиева. Фестиваль завершится 3 октября.

В начале сентября в Баку впервые состоится Международный подростковый кинофестиваль «Салам». Он пройдет со 2 по 5 сентября, и объединит юных кинематографистов из Турции, России, Македонии, Болгарии, Индии, Польши, Украины, Пакистана и других стран.

Главными целями фестиваля «Салам» является популяризация Азербайджана, азербайджанской культуры, ценностей нашего народа во всем мире, сплочение азербайджанских детей с их сверстниками, установление дружеских взаимосвязей на долгие годы. В рамках фестиваля дети получат уникальный опыт работы в качестве жюри, примут участие в различных мастер – классах, обменяются мнениями и опытом, а также пообщаются с признанными мастерами кино и получат от них ценные советы.