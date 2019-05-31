Фестиваль «Салам»: как это будет

В Баку с 2 по 5 сентября впервые пройдет Международный подростковый кинофестиваль «Салам».

В интервью # подробно об этом событии рассказывает инициатор и организатор фестиваля – директор киностудии «Нариманфильм» Нариман Мамедов:

— Как пришла идея провести фестиваль «Салам» в той оригинальной концепции, которую вы уже анонсировали?

— Идея провести такой фестиваль витала в воздухе давно, мы к этому шли много лет. Дело в том, что кинокомпания «Нариманфильм» уже более 6 лет является партнером фестиваля Giffoni, и на протяжении этого времени мы каждый год отправляем детей для участия на фестивале в Италию. Когда первая группа детей приняла участие на фестивале, они вернулись оттуда радостные и восторженные, нас это очень обрадовало, заинтересовало и мы решили создать нечто подобное в Азербайджане. Очень хотелось бы, чтобы иностранные дети познакомились с традициями, с культурной жизнью нашего народа, своими глазами увидели, как ценности передаются в наших семьях. И мы подумали, что нужно создать подобный фестиваль, пригласить зарубежных детей, чтобы они пожили в азербайджанской семье, впитали в себя ту атмосферу, которая царит в наших семьях, ту заботу, ту любовь, которая передается от родителей к детям, познакомились с культурой, с кухней, с колоритом азербайджанского народа и увезли бы с собой на родину те позитивные чувства, которые позволили бы им в дальнейшем быть «послами доброй воли» азербайджанского народа. Мы считаем, что если данная работа будет осуществляться ежегодно, то, через 5-10 лет Азербайджан в лице тех детей, которые посетят наш фестиваль, получит достаточно большое количество доброжелательно настроенных людей, которые займут определенное место в социальном обществе своих стран и будут через всю жизнь переносить ту радость, ту любовь, которую они впитают, находясь в гостях в азербайджанских семьях. Вот это то, что стояло за идеей создания кинофестиваля «Салам». Очень надеюсь, что нам удастся реализовать наши планы и воплотить все это в жизнь.

— Участников из каких стран ожидаете?

— Мы надеемся, что на кинофестивале «Салам» примут участие дети из разных стран: это, прежде всего, наши соседи Россия, Грузия, Турция. Надеемся, что дети из Италии приедут. Также дети из Македонии, Болгарии, Индии, Польши, Украины, Пакистана. Сейчас ведется большая работа с посольствами и с различными организациями из этих стран, для того, чтобы предоставить как можно широкую информацию о фестивале и пригласить детей к нам в Азербайджан, чтобы они разделили эти радостные минуты вместе с нами.

— Как на ваш взгляд, повлияет на участника из – за рубежа момент проживания в азербайджанской семье?

— Я думаю, что это очень важный момент и одно из главных условий нашего фестиваля – размещение детей из-за рубежа в азербайджанских семьях. Конечно, мы могли бы поселить их в гостинице. Но, тогда они не смогли бы в полном объеме впитать атмосферу царящую в азербайджанской семье. Так как, с гордостью можно отметить, что отношение наших родителей к своим детям является показательным, является примером для подражания на наш взгляд, и мы считаем, что поместив детей в семьи на период фестиваля, мы дадим им возможность впитать в себя ту атмосферу любви и добра, которая царит в азербайджанской семье. Завтракая вместе со своими сверстниками в семье, посещая какие-то культурные мероприятия по вечерам в семейном кругу и просто проводя вместе время. Мы надеемся, что все это отразится в детской памяти, и они смогут унести с собой то тепло, которое мы хотим передать. И важно, чтобы они чувствовали себя здесь как у себя дома.

— Какой будет тематика, формат, жанр и подача фестивальных фильмов?

— На самом деле, в настоящее время идет работа по этим вопросам: по тематике, жанру и т.д. Мы подбираем фильмы. Разрабатывается программа фестиваля. Но, я думаю, что не это самое важное. Главным является то, что дети смогут выразить свое мнение, обсудить со сверстниками просмотренные фильмы, оценить их, обменяться мнениями. Фильм является лишь инструментом для сближения, сплочения детей. Для того, чтобы посмотрев фильм они могли пообщаться со сверстниками, вынести какие-то духовные ценности. Мы можем как — бы «сверить часы»: что-то будет интересным для наших детей, иное привлечет внимание иностранных детей. Я думаю, что «сверив часы» мы поймем, что между детьми: и нашими, и иностранными очень много общего, и разные события они оценивают почти одинаково.

— Будет ли в рамках фестиваля конкурсная программа?

— Конкурсная программа будет, но, в нашем случае только дети будут оценивать фильмы, выступив в роли жюри. Так как, наш фестиваль это не столько кинофестиваль, я повторюсь, кино здесь выступает в роли инструмента для сплочения детей. Они после просмотра фильмов смогут высказать свои суждения, какой фильм им понравился больше, какой меньше… Но, не это главное. Главное то, что в процессе этого общения они смогут подружиться, и мы надеемся, что эта дружба будет продолжаться на протяжении всей жизни.

— Расскажите о церемонии открытия…

— Церемония открытия сейчас нами разрабатывается. Я думаю, что это будет интересное мероприятие, о котором лучше не рассказывать, его нужно увидеть.

— Какие главные цели у фестиваля «Салам»?

— Главными целями фестиваля «Салам» является популяризация Азербайджана, азербайджанской культуры, ценностей нашего народа во всем мире, сплочение азербайджанских детей с их сверстниками, установление дружеских взаимосвязей на долгие годы. Это создание определенной базы дружественно настроенных детей, которые вернувшись в свои страны, смогут поделиться со своими сверстниками своими радостными чувствами и эмоциями, пережитыми во время фестиваля и это послужит созданию положительного общественного мнения об Азербайджане в будущем.

— Планируете ли сделать фестиваль традиционным?

— Да, мы планируем сделать этот фестиваль ежегодным. При поддержке Министерства Культуры и благодаря спонсорству PASHA HOLDING и DEBET UNIFORM, а также еще нескольких организаций, с которыми сейчас ведем переговоры. Я надеюсь, что с их помощью мы сможем проводить этот фестиваль каждый год. Именно на это и нацелена наша деятельность. Мы хотим, чтобы фестиваль стал значимым событием в культурной жизни нашей страны.