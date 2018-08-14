Фернандо Алонсо объявил об уходе из «Формулы-1»

Испанский гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо на своей странице в Twitter объявил об уходе из «Формулы-1» после этого сезона. Он опубликовал видео, в нем перечисляются все болиды, за рулем которых выступал гонщик. В ролике Фернандо Алонсо признается в своих теплых чувствах к «Формуле-1», передает kommersant.ru.

Испанский гонщик выступает в «Формуле-1» с 2001 года. За свою карьеру он был в командах «Минарди», «Рено», «Феррари» и «Макларен». На его счету 32 победы в 303 гонках. Фернандо Алонсо является чемпионом мира 2005-го и 2006-го годов. В 2017 году спортсмен дебютировал в американской серии «Индикар», а в 2018-м стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана».

39 просмотров
| 2018-08-14T20:45:54+00:00 14 августа 2018, 22:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss