Фернандо Алонсо объявил об уходе из «Формулы-1»

Испанский гонщик выступает в «Формуле-1» с 2001 года. За свою карьеру он был в командах «Минарди», «Рено», «Феррари» и «Макларен». На его счету 32 победы в 303 гонках. Фернандо Алонсо является чемпионом мира 2005-го и 2006-го годов. В 2017 году спортсмен дебютировал в американской серии «Индикар», а в 2018-м стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана».