Фермеры против экспортных пошлин

Фермеры Джалилабадского района возмущены экспортными пошлинами на вывоз картофеля, сообщили местные СМИ. Фермеры из сел Казымабад и Муган собрались в селе Машлыг этого района. Они, чтобы привлечь к себе внимание попытались даже перекрыть автомобильную дорогу Баку-Астара.

Фермеры требовали отмены ввозной пошлины на картофель. В частности отмечалось, что экспортная пошлина в размере 1 доллара за килограмм продукта выше расходов на выращивание картофеля и фактически лишает их возможности экспортировать товар. Звучали заявления, что выращивание килограмма картофеля обходится в 1,20 маната и если товар не вывезти, его придется продавать внутри страны за 10-20 гяпик.

Со слов самих селян, в Джалилабадском районе выращивают преимущественно картофель и весь полученный урожай вывозится в Россию. И это происходит отнюдь не по вине фермеров. Достаточно вспомнить, что прошлый год запомнился обильными урожаями, однако продать его на внутреннем рынке селяне не могли. С гектара полей в этом районе собирали до 25 тонн картофеля, но низкие цены на российском рынке больно били по производителям. Вывозить туда картофель в сезон было невыгодно, урожаи простаивали на складах.

Сказались не только низкие цены в России, но и возросшие ставки кураторов фур, снабженных холодильными устройствами, налоги и пр. издержки. Получается, что фермерам было выгодно продать свой товар внутри страны, но купить его было некому. Теперь же, в сезон высоких цен на картофель Кабмин повысил таможенные пошлины, обрекая селян на огромные издержки. Ведь если верить фермерам, на местный рынок они продадут свой товар всего за 10-20 копеек. Это сложно укладывается в голове простого обывателя, привыкшего видеть ценники в 1-1,5 маната за килограмм местной картошки в розничной торговой сети.

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А главное, почему имея высокие урожаи, страна не может обеспечить нормальное регулирование рынка, чтобы и фермеры не страдали, и покупатели не сталкивались с дефицитом местной продукции? В стране вот уже несколько лет действует структура, призванная заниматься этим вопросом. Созданное не так давно распоряжением главы государства ОАО «Заготовка и снабжение продовольственных продуктов», в декабре минувшего года было ликвидировано. Новым указом на ее месте при Минсельхозе создано аналогичное ОАО «Аграрная заготовка и снабжение», акции которого принадлежат государству.

Общество является коммерческим юридическим лицом, осуществляющим в централизованном порядке закупку у производителей и продавцов сельскохозяйственной и продовольственной продукции, и ее экспорт, а также осуществляющим на основе обращения закупочных организаций предоставление им данной продукции, а также обеспечивающим проведение других мероприятий, связанных с организацией деятельности в указанных направлениях, говорится в указе. Таким образом, новая организация мало отличается от прежней, — той, что действовала в стране уже два года. Официальные источники не объясняют причин этого решения, но ясно одно – за два года в стране уже дважды создаются ОАО, ответственные за централизованные закупки сельхозпродукции, но где результаты?

Почему ведомство, призванное содействовать реализации централизованных продаж сельхозпродукции по государственному заказу, не занимается своими прямыми обязанностями? Почему не был закуплен картофель в сезон обильных урожаев у тех же джалилабадских фермеров и теперь приходится поднимать экспортные пошлины? Как получилось, что расхлебывать результаты бездействия организационных механизмов государства приходится либо потребителям, либо производителям сельхозпродукции?

Хотя, на взгляд специалистов, такие структуры как ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» являются пережитком советских времен. Не государственное это дело – заниматься закупками, поскольку роль его заключается в создании благоприятных условий для предпринимателей, но никак не вмешиваться в рыночные процессы…

Оставшиеся у разбитого корыта фермеры не верят в то, что их проблема будет разрешена в ближайшее время. Наконец, оптовики должны были в эти дни приобрести у них продукцию. Но после введения экспортной пошлины крупные экспортеры отказываются от сделки, сказали собравшиеся на акцию протеста селяне.

Напомним, что в середине сезона в стране подорожал картофель, лук и капуста. Цены подскочили от 1 до 2 манат за 1 кг. Правительство для защиты внутреннего рынка ввело временные экспортные пошлины.