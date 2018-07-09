Фермеров на рынках нет, только перекупщики

«7 июня Агентство продовольственной безопасности начинает контроль на ярмарках сельскохозяйственной продукции в Баку и Сумгаите», — заявил на днях заведующий отделом информационного обеспечения и инновационных решений агентства Мансур Пириев. По словам Пириева, на созданных контрольных участках привезенная на продажу сельскохозяйственная продукция будет проверена на наличие документов происхождения, в случае необходимости, будут проведены лабораторные анализы. При выявлении каких-либо нарушений и нареканий к качеству продукции, продажа ее будет сразу же приостановлена. (АПА).

«О каком наличии документов происхождения говорит М.Пириев?», — возмутился руководитель Союза фермеров Азербайджана Садых Муртузаев. Как заявил Муртузаев, раньше фермеры сами организовывали такого рода ярмарки. «И цены на этих ярмарках были намного ниже, чем на рынке. Но сейчас в этой сфере нет никакого порядка. Спекулянты не пускают фермеров на ярмарку, и у них нет никаких документов относительно происхождения сельхозпродукции», — сообщил Садых Муртузаев.

Фермер из Барды Шохрат Мамедов рассказал, что не может продавать свой товар на ярмарках. «Потому что и рынки, и ярмарки контролируют перекупщики и спекулянты. Нас, фермеров, туда просто не пускают», — заявил Шохрат Мамедов.

«Зеркало» обратилось в Агентство продовольственной безопасности за разъяснением. Ответ специалиста отдела ревизии и государственного контроля Агентства продовольственной безопасности Адиля Гачабекова был лаконичен: «Если фермеры чем — то недовольны, пусть обратятся к нам с жалобой».

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