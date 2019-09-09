«Феномен Юрчевича»:очередной провал руководства АФФА

Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной матч отборочного цикла ЧЕ-2020. Играть она будет со сборной Хорватией. Как закончится этот матч, прогнозировать не берусь. Но вне зависимости от исхода данного поединка хочу высказать свое мнение о главном тренере национальной сборной, хорватском специалисте Николе Юрчевиче. Он, на мой взгляд, банально «отбывает номер».

В качестве доказательства обоснованности таких утверждений, хочу привести некоторые высказывания этого тренера. Они, мягко говоря, шокируют своей обреченностью и заряженностью на оправдания в случае очередного поражения. Он пытается убедить в том, что в футбол играют по олимпийскому принципу, согласно которому главное не победа, а участие. Вспомним, как хорват комментировал поражение нашей сборной в матче со сборной Уэльса.

«Мы пропустили странные голы. Это просто невезение. В целом я доволен всей командой», -заявил Юрчевич. А еще он добавил, что игру, которую мы показали в Кардиффе, считает нашей лучшей в нынешнем отборе. Весьма смелое заявление. Столь же, замечу, смелое, сколь и оторванное от реальности. Не бывает «лучших игр» в череде бездарно проигранных. Бывают только плохие и просто ужасные.

Но, как видим, мы имеем пример настоящего феномена, гордящегося поражением своей команды. «Странные голы» — результат несыгранности игроков сборной, что есть провал тренерский, в первую очередь. «Странно» было не то, что наша сборная пропустила два гола от Уэльса, а то, что она умудрилась забить. И, положа руку на сердце признаем, что гол Махира Эмрели был, в известной степени, случайным.

Во-первых, потому, что первый удар он выполнил коряво и большим везением было то, что вратарь валлийцев отбил его прямо на ногу нашему игроку, чем Эмрели и воспользовался, добив круглого в пустые ворота. Во-вторых, у сборной так и не было четкого плана на матч, не читалась тренерская мысль в игре. Тут сколько не говори халва, во рту слаще не становится. Хотя, Юрчевич, кажется, придерживается иной жизненной философии.

При этом нужно добавить, что проиграли наши футболисты не французам, испанцам, итальянцам и прочим сборным, которые являют собой цвет европейского футбола. Продули они валийцам, которые к грандам, мягко говоря, не относятся. Вот и в нашей отборочной группе Уэльс стоит всего на одну ступеньку выше в таблице. И вот после поражения, при очень невнятной игре, от такого середнячка тренер национальной сборной заявляет, что доволен всеми своими игроками.

Это ли не какой-то специфический хорватский анекдот?! Невезение? Ну так на него можно спихивать все и всегда, даже разгромные поражения. При этом, при желании и бесконечной наглости, можно даже заявить, что последнее место сборной Азербайджана в своей отборочной группе — тоже результат невезения, добавив, что в целом нужно быть довольными игрой отечественных футболистов.

Ноль очков, в четырех играх, при разнице забитых и пропущенных мячей минус восемь – чем не «доказательство» тотального невезения и чем не предмет для гордости за ребят, бегающих по зеленому газону в трусах и майках национальной сборной?! Если это не является достаточным доказательством того, что Юрчевич отбывает номер, получая высокую зарплату и не справляясь со своими обязанностями, то приведу еще пару его высказываний.

«Надеюсь, что в будущих матчах наберем очки. Однако нам вряд ли удастся подняться выше последнего 5-го места. Реальная ситуация такова»,- рассуждает хорватский тренер нашей сборной перед матчем со сборной Хорватии. То есть, Юрчевич не просто программирует игроков и болельщиков на поражения и последнее место нашей сборной в таблице, но и пытается умыть руки, скинуть с себя вину, прикрываясь фразой про «реальную ситуацию».

Могу ошибаться, но вряд ли Юрчевича приглашали на пост главного тренера сборной для того, чтобы она красовалась на последнем месте в турнирной таблице. И, надеюсь, не для того, чтобы он постоянно сетовал на невезение и тяжелую «реальную ситуацию». Перед любым тренером любой команды в первую очередь стоит задача набора максимального количества очков, с максимальным же, естественно, количеством выигранных матчей.

А Юрчевич априори заявляет, что Азербайджану вряд ли удастся покинуть самое дно таблицы. Уже за одно это заявление хорвата нужно торжественно, с оркестром и ближайшим же рейсом отправлять восвояси. И тут, в качестве яркого сравнения, хочу привести комментарии главного тренера сборной Украины по футболу, легендарного в недавнем прошлом игрока Андрея Шевченко, после, прошу обратить особое внимание, выигранного желто-синими гостевой игры с Литвой.

«Думаю, нет смысла оценивать команду по сегодняшнему матчу. Были многие вещи, которые получались, но было и много ошибок. Где-то было тяжело, ребята не до конца приспособились к газону. Нужно играть более внимательно»,- заявил Шева. Это произнес главный тренер той сборной, что «всухую» выиграла в гостях у литовцев и вообще занимает в своей отборочной группе первое место. У Украины после пяти матчей 13 очков, ноль поражений при трех выигрышах и двух ничьих. Разница забитых и пропущенных мячей — плюс 10, при всего одном пропущенном голе.

Удивительно ли то, что команда, главный тренер которой всегда стремится к достижению идеальной игры и максимального результата, в итоге идет на первом месте в своей группе? Вовсе нет. Как не удивительно и то, что сборная Азербайджана находится на последнем месте в своей группе. Ведь ее коуч заявляет о какой-то «лучшей игре» в проигранном поединке, а также признает, что выше последнего места в своей группе нам вряд ли подняться.

Предвижу совершенно обоснованные контр-аргументы о том, что Юрчевич тренирует сборную, собранную из игроков крайне невысокого, по европейским меркам, уровня. Это, конечно, так. Согласен я и с тем, что не хорвата вина в том, что в нашей стране столь низок уровень местного чемпионата, местных клубов, из которых и набираются игроки сборной. Да, это вина руководства АФФА. Лично генсека АФФА Эльхана Мамедова, который является случайным в футболе человеком.

Но, признавая вину этих наших многократно проваливавшихся футбольных функционеров, считаю важным все же указать и на недопустимость ситуации, при которой у руля национальной сборной находится специалист, банально отбывающий номер и распространяющий пораженческие настроения. Хотя, ведь и Юрчевич не сам в Баку приехал. Его руководство АФФА пригласило. Оно же и несет ответственность за последнее место Азербайджана в своей группе , а также за провал очередного своего ставленника.