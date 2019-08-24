FEDOR пока не смог пристыковаться к МКС

Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-14», который должен был пристыковаться к Международной космической станции в 09:30 по бакинскому времени, пока не смог этого сделать, передает корреспондент «Интерфакса» из Центра управления полетами.

Стыковка должна была состояться в 09:30, однако к этому времени корабль находился в 100 метрах от станции. Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, «Союз МС-14» приблизился к МКС, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, однако затем на трансляции было видно, что системе автоматической стыковки не «Курс» не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией. После этого корабль с дистанции 96 метров начал отходить от станции, после чего трансляция прекратилась.

На борту корабля — человекоподобный робот FEDOR.

Корабль отошёл от станции на 150 метров.

| 2019-08-24T10:19:07+00:00 24 августа 2019, 11:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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