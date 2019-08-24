FEDOR пока не смог пристыковаться к МКС

Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-14», который должен был пристыковаться к Международной космической станции в 09:30 по бакинскому времени, пока не смог этого сделать, передает корреспондент «Интерфакса» из Центра управления полетами.

Стыковка должна была состояться в 09:30, однако к этому времени корабль находился в 100 метрах от станции. Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, «Союз МС-14» приблизился к МКС, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, однако затем на трансляции было видно, что системе автоматической стыковки не «Курс» не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией. После этого корабль с дистанции 96 метров начал отходить от станции, после чего трансляция прекратилась.

На борту корабля — человекоподобный робот FEDOR.

Корабль отошёл от станции на 150 метров.