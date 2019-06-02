FedEx стал очередной жертвой торговой войны между США и КНР

На фоне торговой войны между США и Китаем власти КНР начали расследование в отношении службы экспресс-доставки FedEx. Американскую компанию обвиняют в том, что она незаконно переправила в США несколько посылок, предназначенных для клиентов Huawei. «FedEx серьезно нарушила законные права и интересы клиентов», — сообщило китайское информационное агентство Синьхуа.

Ранее китайский телекоммуникационный концерн Huawei обвинил FedEx в том, что американская компания переправила целый ряд предназначенных для нее посылок на центральную базу в США вместо того, чтобы доставить их напрямую в филиалы Huawei в Азии. FedEx принесла извинения, заверив, что посылки были отправлены в США случайно.

| 2019-06-02T12:30:44+00:00 2 июня 2019, 13:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss