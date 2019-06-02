FedEx стал очередной жертвой торговой войны между США и КНР

На фоне торговой войны между США и Китаем власти КНР начали расследование в отношении службы экспресс-доставки FedEx. Американскую компанию обвиняют в том, что она незаконно переправила в США несколько посылок, предназначенных для клиентов Huawei. «FedEx серьезно нарушила законные права и интересы клиентов», — сообщило китайское информационное агентство Синьхуа.

Ранее китайский телекоммуникационный концерн Huawei обвинил FedEx в том, что американская компания переправила целый ряд предназначенных для нее посылок на центральную базу в США вместо того, чтобы доставить их напрямую в филиалы Huawei в Азии. FedEx принесла извинения, заверив, что посылки были отправлены в США случайно.