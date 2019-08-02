Федерика Могерини призвала КНДР воздерживаться от запусков ракет малой дальности

должна воздерживаться от любых действий, которые нагнетают обстановку на Корейском полуострове, включая запуски баллистических ракет малой дальности. Об этом заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает ТАСС.

«КНДР должна воздерживаться от любых действий, включая запуски баллистических ракет малой дальности, которые нагнетают обстановку на Корейском полуострове и могут подорвать дипломатические усилия», — заявила Могерини. Она подчеркнула, что запуски ракет Пхеньяном «осуществляются в нарушение многочисленных резолюций СБ ООН». Могерини также подчеркнула, что ЕС поддерживает полное прекращение использования и уничтожение КНДР своих ракет любого радиуса дейКНДРствия.

| 2019-08-02T21:15:23+00:00 2 августа 2019, 22:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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