Федерика Могерини призвала КНДР воздерживаться от запусков ракет малой дальности

должна воздерживаться от любых действий, которые нагнетают обстановку на Корейском полуострове, включая запуски баллистических ракет малой дальности. Об этом заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает ТАСС.

«КНДР должна воздерживаться от любых действий, включая запуски баллистических ракет малой дальности, которые нагнетают обстановку на Корейском полуострове и могут подорвать дипломатические усилия», — заявила Могерини. Она подчеркнула, что запуски ракет Пхеньяном «осуществляются в нарушение многочисленных резолюций СБ ООН». Могерини также подчеркнула, что ЕС поддерживает полное прекращение использования и уничтожение КНДР своих ракет любого радиуса дейКНДРствия.