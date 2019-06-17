Федерика Могерини призвала к максимальной сдержанности в связи с событиями в Оманском заливе

ЕС призывает к максимальной сдержанности в связи с событиями в Оманском заливе, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает РИА Новости.

«Мы призывали к максимальной сдержанности. Я думаю, что в словах генсека ООН есть мудрая мысль, что мир просто не может себе позволить очередной кризис. Мы, конечно, будем обсуждать это с министрами», — сказала она журналистам перед началом переговоров Совета по иностранным делам ЕС в Люксембурге.

Ранее в Оманском заливе были атакованы суда Front Altair и Kokuka Courageous. После взрывов и пожара оба экипажа были эвакуированы на территорию Ирана и борт американского эсминца. На Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили Иран в нападении на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе судна. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал безосновательными обвинения в адрес своей страны. Иранская армия сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП для спасения и оказания помощи.