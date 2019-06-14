Федерика Могерини довольна санкциями против России

Евросоюз считает, что введение санкций в отношении России смогло ограничить ее активность. Такую оценку собственной деятельности за последние три года на российском направлении дала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в опубликованном в пятницу докладе о реализации глобальной внешнеполитической стратегии ЕС, сообщает ТАСС.

«В последние годы продолжалась последовательная реализация нашего двойного подхода к России, которая остается стратегическим вызовом для ЕС: санкции в ответ на российские нарушения международного права и избирательный диалог по темам, представляющим интерес для ЕС. Мы смогли ограничить напористую и не нацеленную на сотрудничество деятельность России, одновременно сотрудничая с ней по широкому кругу международных вопросов».