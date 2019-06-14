Федерика Могерини довольна санкциями против России

Евросоюз считает, что введение санкций в отношении России смогло ограничить ее активность. Такую оценку собственной деятельности за последние три года на российском направлении дала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в опубликованном в пятницу докладе о реализации глобальной внешнеполитической стратегии ЕС, сообщает ТАСС.

«В последние годы продолжалась последовательная реализация нашего двойного подхода к России, которая остается стратегическим вызовом для ЕС: санкции в ответ на российские нарушения международного права и избирательный диалог по темам, представляющим интерес для ЕС. Мы смогли ограничить напористую и не нацеленную на сотрудничество деятельность России, одновременно сотрудничая с ней по широкому кругу международных вопросов».

| 2019-06-14T16:00:55+00:00 14 июня 2019, 19:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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