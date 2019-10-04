Федерация футбола Люксембурга осудила армянскую провокацию

Президент федерации футбола Люксембурга Пол Филипп прокомментировал провокацию армян во время матча «Дюделанж» — «Карабах» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на L’essentiel, 59-летний функционер осудил произошедшее: «Спорт не должен использоваться для передачи политических сообщений. Это не была работа наших сторонников».

Отметим, что на очередной игре Лиги Европы «Карабах» обыграл в Люксембурге «Дюделанж» со счетом 4:1. Армяне прибегнули во время матча к очередной провокации, выпустив в небо дрон с «флагом» т.н. «Нагорно-Карабахской Республики». Члены агдамского представителя после этого покинули поле. Вслед за этим министр спорта Люксембурга Дан Керш посетил раздевалку азербайджанской команды и извинился за инцидент. Матч продолжился после того, как Д.Керш прошел в дикторскую и объявил, что приносит извинения, после чего игра была продолжена.

Руководство АФФА также отреагировало на армянскую провокацию. Национальная ассоциация выступила с заявлением, осуждающим произошедшее.

| 2019-10-04T16:09:56+00:00 4 октября 2019, 19:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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