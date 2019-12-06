Федерация футбола Испании установит статую в честь Месси

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует установку статуи нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Металлический аргентинец появится в городе Лас-Росас, в провинции Мадрида.

Как сообщает Mundo Deportivo, изображение Месси будет соседствовать со статуями Альфредо ди Стефано, Пеле и Диего Марадоны. Последние сомнения RFEF заключаются в сроках начала работы над проектом: до или после того, как Лео закончит карьеру.

Футболист с детства выступает за «Барселону». 2 декабря Лео получил шестой «Золотой мяч» и стал единоличным рекордсменом. У его соперника Криштиану Роналду — пять наград. (eurosport.com)