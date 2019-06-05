Федеральная полиция Австралии провела обыски в офисе телерадиокорпорации ABC в Сиднее

Федеральная полиция Австралии провела обыски в центральном офисе телерадиокорпорации ABC в Сиднее. Как сообщает в среду национальный телеканал SBS, причиной этого стала серия материалов, посвященных сотрудникам военных спецподразделений Австралии в Афганистане, опубликованных в 2017 году.

По данным телеканала, сотрудники телерадиокорпорации отмечали, что полицейских, обыскивавших их офис, интересовали все материалы, связанные именно с публикациями о спецназовцах в Афганистане. Однако федеральная полиция в своем официальном заявлении, которое цитирует SBS, указала, что обыск был произведен «в связи с поступившим сообщением о публикации секретных материалов».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который совершает свой первый официальный визит в Великобританию, отметил, что обыски в офисе национальной вещательной корпорации проводятся в соответствии с законами страны.

В медиа-холдинге News Corp, которой принадлежит контрольный пакет акций АВС, назвали происходящее «возмутительными и тяжелыми событиями». «Этот рейд — демонстрация мер запугивания, применяемых к тем, кто стремится говорить неудобную правду», — цитирует телеканал представителя пресс-службы холдинга.